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    • Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese yeşil ışık! Hamas da 3 aşamalı planı kabul etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Netanyahu&#039;dan Gazze&#039;de ateşkese yeşil ışık! Hamas da 3 aşamalı planı kabul etti
    İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesine haber vermeden Gazze'de ateşkese yeşil ışık yaktı. Filistinli kaynaklar da Hamas'ın Gazze'de 45'er günlük 3 aşamalı ateşkes ve esir takası planını kabul ettiğini belirtiyor.

    İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapıp on binlerce insanı katletti. Saldırılar sürerken arabulucu ülkeler öncülüğünde bir yandan da ateşkes görüşmeleri sürdürülüyor.

    NETANYAHU'DAN ATEŞKESE ONAY

    Gelişmeler dikkatle takip edilirken İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesine haber vermeden Gazze'deki ateşkese yeşil ışık yaktığını duyurdu.

    HAMAS 3 AŞAMALI ATEŞKESİ KABUL ETTİ

    Öte yandan AA'ya konuşan Filistinli bir kaynak, Hamas'ın Gazze'de 45'er günlük 3 aşamalı ateşkes ve esir takası planını kabul ettiğini bildirdi.

    HAMAS, KATAR VE MISIR'A OLUMLU KARŞILIK VERMİŞTİ

    Önceki gün Hamas esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" karşılık verdiğini duyurdu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, çerçeve anlaşmasıyla ilgili cevabını az önce Mısır ve Katarlı kardeşlerine iletti." ifadeleri kullanıldı.

    Hamas'ın liderleri ve diğer Filistinli gruplarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından cevabını ilettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı."

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese yeşil ışık! Hamas da 3 aşamalı planı kabul etti
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