Netanyahu'dan iktidarda kalma planı! Muhalefet ABD basınına konuştu

ABD basınına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran operasyonları için ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yeni manipülasyon taktiklerine başladı. Mossad Başkanı Roman Gofman ise üst düzey görüşmeler için Washington'a gitti.

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından parlamentodaki çoğunluğunu kaybeden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılması için ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yaptığı öne sürüldü.

ABD merkezli Axios'un üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun en yakınındaki isimlerden Mossad Başkanı Roman Gofman, İran'la ilgili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Washington'a gitti.

Gofman'ın CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştüğü, ardından Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelmek üzere Miami'ye gitmesinin beklendiği aktarıldı.

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NETANYAHU TRUMP'I SAVAŞA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Son günlerde Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Trump yönetimi üzerindeki baskısını artırmıştı.

İki lider 5 Kasım'da gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de İran savaşını ele almıştı.

Ancak Trump'ın İsrail Başbakanı'nın askeri operasyonlara yeniden başlanması yönündeki taleplerini şu ana kadar kabul etmediği aktarıldı.

ABD Başkanı'nın bunun yerine İran'a yönelik deniz ablukası ve ekonomik baskıyı sürdürerek diplomatik anlaşma ihtimalini değerlendirmeyi tercih ettiği iddia edildi.

TRUMP: SUUDİ ARABİSTAN BEKLEMEMİ İSTEDİ

Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada Körfez ülkelerinin İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılmasını istemediğini söyledi.

ABD Başkanı, "Bunu hemen sona erdirebilirdim. Korumak istediğim ulusların talebi üzerine, işi biraz daha uzun yoldan, biraz daha medeni bir şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Suudi Arabistan'ın kendisinden beklemesini istediğini belirterek "Suudi Arabistan benden, İran dağılmakta olduğu için bir süre işlerin şimdiki gibi kalmasına izin vermemi rica etti. Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, hepsi beklemeyi tercih ediyor" dedi.

MUHALEFETTEN NETANYAHU'NUN YENİ HAMLESİNE İLİŞKİN İDDİA

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından Netanyahu'nun parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesi, ülkedeki siyasi belirsizliği artırdı.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un koalisyon görüşmeleri devam ederken Netanyahu'nun iktidardan uzaklaşma ihtimali güç kazandı.

Muhalefet çevreleri, Netanyahu'nun yeni hükümetin kurulmasını engellemek amacıyla İran'a yönelik askeri saldırı başlatabileceğinden ya da Tahran'ı İsrail'e saldırmaya kışkırtabileceğinden endişe duyuyor.

EISENKOT İLE İKİ SAATLİK KRİTİK GÖRÜŞME

Netanyahu, perşembe günü Eisenkot ile yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirerek İran'daki son durum hakkında bilgi verdi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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