Netanyahu'dan Refah ve Mısır sınırı mesajı: İşgal sürecek
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nda ve Gazze'nin Mısır sınırında süren işgalin devam edeceğini açıkladı.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren İsrail zulmünde bilanço her geçen gün artıyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etti ve "Philadelphia Koridoru"nu tamamen ele geçirdi. Saldırılarını sürdüren İsrail kanadından yeni bir açıklama geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine giderek buradaki İsrail askerleriyle bir araya geldi. Askerlere hitaben konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail ile Hamas arasındaki olası esir takası mutabakatını geciktirmediğini aksine ilerlettiğini öne sürdü.
"SINIRDA VE REFAH'TA İŞGAL SÜRECEK" MESAJI
Netanyahu, "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı ve Refah Sınır Kapısı'ndaki işgali devam ettirecekleri mesajını yineledi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı