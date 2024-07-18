Netanyahu'dan Refah ve Mısır sınırı mesajı: İşgal sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine giderek buradaki İsrail askerleriyle bir araya geldi. Askerlere hitaben konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail ile Hamas arasındaki olası esir takası mutabakatını geciktirmediğini aksine ilerlettiğini öne sürdü. "SINIRDA VE REFAH'TA İŞGAL SÜRECEK" MESAJI Netanyahu, "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı ve Refah Sınır Kapısı'ndaki işgali devam ettirecekleri mesajını yineledi. İlgili Haberler Trump ile arasını düzeltmeye çalışıyor! Netanyahu, eski ABD Başkanı’nı dört defa aradı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren İsrail zulmünde bilanço her geçen gün artıyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etti venu tamamen ele geçirdi. Saldırılarını sürdüren İsrail kanadından yeni bir açıklama geldi.