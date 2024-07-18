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Trump ile arasını düzeltmeye çalışıyor! Netanyahu, eski ABD Başkanı’nı dört defa aradı 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump ile arasını düzeltmeye çalışıyor! Netanyahu, eski ABD Başkanı’nı dört defa aradı 
Netanyahu, Trump, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile arasını düzeltmek için uzun süredir yoğun çaba sarf ettiği” iddia edildi.

ABD’de yayın yapan “Axios” sitesinin haberinde, Netanyahu’ya yakın isimlerin, Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından ilişkisi bozulan ikilinin arasındaki buzları eritmek için en az dört kere Trump’la görüştüğü savunuldu.

Axios’a konuşan Netanyahu’nun ismini açıklamak istemeyen yardımcısı, İsrail Başbakanı’nın kaleme aldığı kitaptan, Trump’ı öven pasajlarının dahi eski ABD Başkanı’na okunduğunu öne sürdü. “Ancak bunu geride bıraktığımızı düşündüğümüz her seferinde işe yaramadığını ve Trump’ın hâlâ öfkeli olduğunu gördük” diyen Netanyahu’nun Yardımcısı, kasımdaki seçimleri kazanması durumunda Trump’la ilişkilerin ilk dönemde olduğu gibi yakın olmayacağından endişe edildiğini savundu.

Ancak Axios’a konuşan Trump’ın eski danışmanı “Trump, seçimleri kaybetmesinin ardından Netanyahu’dan yana hayal kırıklığına uğradı. Ancak gelecek yılbaşında ikisinin de görevde olması durumunda Trump, Netanyahu ile tekrar çalışabilir” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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