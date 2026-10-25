İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un iddialarına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, 7 Ekim saldırılarının ardından sorumluluğu üzerinden uzaklaştırmak amacıyla gizli bir çalışma yürüttü. Kabine toplantılarında kayıtları durduran ve tutanakları değiştiren Netanyahu'nun, not tutanlara "Herkes yazmayı bıraksın!" diye bağırdığı da ifşa oldu.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında 7 Ekim 2023 saldırıları sonrasında yürütülen gizli toplantılara ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin "7 Days" ekinde Ronen Bergman ve Yuval Rubovitch imzasıyla yayımlanan araştırma, Netanyahu'nun savaşın ilk günlerinden itibaren toplantı kayıtlarını ve resmi belgeleri kontrol altına almaya çalıştığı iddialarını gündeme taşıdı.

Gazetenin görüştüğü askeri kaynaklar, Başbakanlık ofisinin 7 Ekim'deki zafiyetin sorumluluğunu siyasi yönetimden uzaklaştırmak amacıyla belge topladığını ve toplantı kayıtları üzerinde kontrol kurduğunu ileri sürdü.

Seçime günler kala Netanyahu'nun gizli dosyası patladı! "Kayıtları karartıp, askerlere bağırdı"

NETANYAHU TOPLANTIDA BAĞIRMIŞ: "HERKES YAZMAYI BIRAKSIN!"

Gazeteye konuşan ve kimliği "Subay B" olarak gizlenen askeri kaynak, dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın katılamadığı bir toplantıya yardımcısını gönderdiğini anlattı.

Gallant'ın yardımcısı toplantı sırasında konuşulanları not almaya başladı.

Kaynağın iddiasına göre Netanyahu, not tutulduğunu fark edince sesini yükseltti:

"Herkes yazmayı bıraksın! Kimse burada söylenenleri yazmıyor!"

Aynı kaynak, Netanyahu'nun başka bir toplantıda kendi notlarını tutan katılımcıları da eleştirdiğini aktardı.

Seçime günler kala Netanyahunun gizli dosyası patladı! Kayıtları karartıp, askerlere bağırdı

SAVAŞ TOPLANTILARININ KAYITLARI DURDURULDU

Araştırmaya göre İsrail ordusunun Tel Aviv'deki Kirya karargahında bulunan ve "Çukur" olarak bilinen yer altı komuta merkezinde toplantıları kaydeden bir sistem bulunuyordu.

Ancak savaşın ilk günlerinde sistemin savaş kabinesi toplantıları ve Netanyahu'nun güvenlik görüşmeleri sırasında kullanılmasının durdurulduğu öne sürüldü.

Gazete, toplantıların daha sonra Başbakanlık Ofisine taşındığını ve kayıtların başbakanlık personelinin kontrolüne geçtiğini aktardı.

İsmi açıklanmayan bir askeri kaynak, "Tek bir kişinin kontrol etmesini istiyorlar" ifadelerini kullandı.

GENELKURMAY BAŞKANININ GÖZLÜK KILIFINI BİLE ARAMAK İSTEMİŞLER

Araştırmada dönemin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yaşadığı bir olay da yer aldı.

İddiaya göre Halevi, 7 Ekim saldırılarından birkaç gün sonra askeri komuta merkezindeki toplantıya katılmak istediğinde Başbakanlık Ofisinin korumaları gözlük kılıfını kontrol etmek istedi.

Koruma, kılıfın içinde kayıt cihazı bulunup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.

Halevi ise buna tepki gösterdi.

"Ben ordunun komutanıyım, şu anda ordunun komuta merkezindesiniz ve üniformalı subaylara talimat veremezsiniz."

Gazeteye konuşan kaynaklara göre bu olay, toplantılara ilişkin bağımsız kayıt tutulmasını önlemeye yönelik girişimlerin bir parçasıydı.

7 EKİM SABAHINA AİT TUTANAKTA SAAT DEĞİŞİKLİĞİ SUÇLAMASI

Araştırmada Netanyahu'nun eski Askeri Sekreteri Avi Gil'in daha önce gündeme getirdiği tutanak değişikliği iddiasına da yer verildi.

"Gil, 7 Ekim sabahı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinden birinin saatini sonradan değiştirdi."

İddiaya göre Netanyahu'nun dönemin Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman, saat 06.40'ta başlayan görüşmenin kayıtlarda 06.29 olarak gösterilmesini istedi.

Gil, bu girişimin resmi belgede sahtecilik anlamına geldiğini savunarak Başsavcılığa başvurdu.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. Braverman ise iddiaları reddederek yaşananların teknik bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü.

YEDEK ASKERLER NETANYAHU İÇİN BELGE TOPLAMIŞ

Yediot Ahronot'un araştırmasında, savaş sırasında yedek askerlerin Netanyahu'nun savunma dosyasını hazırlamak için görevlendirildiği de ifşa oldu.

Gazeteye konuşan askeri kaynaklar, daha önce Başbakanlık Ofisinde çalışmış bazı asker ve subayların yeniden göreve çağrıldığını açıkladı.

Geçmiş toplantı tutanaklarını ve belgeleri inceleyen askerler Netanyahu'nun 7 Ekim öncesindeki kararlarına ilişkin bir dosya hazırladı.

Bir kaynak, yürütülen çalışmayı "Onlar için bunu hazırlayan tam anlamıyla bir fabrika kurdular" diyerek tarif etti.

Çalışmaların sonucunda Netanyahu'nun şubat ayında yayımladığı 55 sayfalık savunma metni hazırlandı.

HAMAS BELGELERİ YAYINDAN KALDIRILDI

Gazete, İsrail ordusunun Gazze'de ele geçirdiği Hamas belgelerinin kamuoyuna açıklanma sürecini de inceledi.

Araştırmaya göre İsrail'deki Amit Enstitüsünün yayımladığı yüzlerce orijinal belge yaklaşık üç ay önce internetten kaldırıldı.

Belgeler arasında Hamas'ın İsrail'deki siyasi gelişmelere, Netanyahu hükümetine ve 7 Ekim öncesindeki askeri duruma ilişkin değerlendirmeleri de bulunuyordu.

Gazete, bazı belgelerin Netanyahu hükümetinin saldırı öncesindeki politikalarına yönelik eleştirileri güçlendirebileceğini ileri sürdü.

İstihbarat Miras Merkezi ise belgelerin dijital arşivleme çalışması kapsamında kaldırıldığını açıkladı.

İSRAİLLİ GAZETECİLER DE HEDEF ALINDI

Araştırmada, Netanyahu hükümetini eleştiren haberler yayımlayan gazetecilerin ve kaynaklarının güvenlik soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldığı bilgileri de paylaşıldı:

"Bazı gazeteciler Netanyahu'nun hedef göstermesiyle birlikte hedef alındı"

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