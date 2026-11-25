ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner'in, İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze ateşkes planını uygulaması konusunda uyardığı öne sürüldü. Kushner'in özellikle insani yardımların ulaştırılması ve uluslararası gücün bölgeye girişine onay verilmesini istediği bildirildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner'in, İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze barış planının uygulanması konusunda uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Axios'un ismi açıklanmayan üç kaynağa dayandırdığı habere göre, dün gerçekleşen görüşmede Kushner, Netanyahu'ya Trump'a verdiği taahhütleri yerine getirmesi ve 20 maddelik Gazze barış planını hayata geçirmesi çağrısında bulundu.

Haberde, Beyaz Saray ve Gazze Barış Kurulu'nun Netanyahu'nun tutumundan giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu ve İsrail Başbakanı'nın siyasi geleceğini önceliklendirdiği değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren kaynaklar, telefon konuşmasının "olumlu ve yapıcı" geçtiğini, Netanyahu'nun da Beyaz Saray'ın Gazze'de atılmasını istediği adımları atmaya hazır olduğunu söylediğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ile Kushner arasındaki görüşmeyi doğrularken içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

KUSHNER'DEN GAZZE'YE İNSANİ YARDIM VE ÇADIR ÇAĞRISI

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Kushner, görüşmede Netanyahu'dan kış mevsimi öncesinde Gazze Şeridi'ne çadır ve insani yardım ulaştırılmasına izin vermesini istedi. Ayrıca Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişine onay verilmesi çağrısında bulundu.

GAZZE ATEŞKES PLANINDA UYGULAMA KRİZİ

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik planı kapsamında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediği, saldırılarını ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalarını sürdürdüğü belirtildi.

Anlaşmaya rağmen Gazze'deki işgalini genişleten İsrail'in, bölge topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tuttuğu ifade edildi.

Temmuz ayında Gazze Barış Kurulu'nun, bölge yönetiminin Filistinli teknokratik hükümete devredilmesi ve silahsızlandırma konusunda Hamas ile mutabakata vardığı aktarılmıştı. Ancak Netanyahu'nun planın uygulanmasına yönelik adımların atılmasını reddettiği kaydedilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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