Netanyahu'yla poz vermişti, ayaklanmaya çağırdı! Şah'ın oğlu Pehlevi'den isyan çağrısı: İran'ı geri alma zamanı!

İran’ın Humeyni devriminden önceki Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla İran halkına ayaklanma ve isyan çağrısında bulundu. Pehlevi'nin Netanyahu ile fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medya üzerinden konuşma paylaşan Rıza Pehlevi, "İran İslam Cumhuriyeti sona erdi ve çöküyor" ifadelerini kullandı.

Halkı sokağa çıkmaya ve isyan etmeye çağıran Pehlevi, "Bu zorlu günlerde kalbim, zarar görmüş ve Hamaney’in savaş çığırtkanlığı ile hezeyanlarının kurbanı olmuş savunmasız tüm yurttaşlarla birliktedir. Yıllarca ülkemizin savaş ateşine düşmemesi için çaba gösterdim. İslam Cumhuriyeti’nin sonu, İran milletiyle olan 46 yıllık savaşının da sonudur." cümlelerini içeren uzun bir açıklama metni de yayınladı.

"KAOS DÖNEMİNE GİRMEYECEK"

Rıza Pehlevi, Cumhuriyetin çöküşünün ardından ülkenin istikrarsızlığa gireceğine dair endişelere de cevap verdi.

Pehlevi, “İran, rejimin yıkılmasından sonra bir iç savaş ya da kaos dönemine girmeyecek” diyerek teminat verdi.

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Rıza Pehlevi “Bu toplumsal kâbusu sonsuza dek sona erdirmek için tek gereken, tam bir ayaklanmadır. Şimdi ayağa kalkma zamanı. İran’ı geri alma zamanı. Hep birlikte” sözleriyle isyana davet etti.

Netanyahu ile bir araya gelmişti.

PEHLEVİ'NİN İSRAİL İLE YAKINLIĞI

İsrail’le bağlantılarını güçlendiren Pehlevi, bu yakınlaşma sayesinde İran diasporasında hem övgü hem de eleştiri almıştı.

İsrail’in saldırılarına verdiği açık destek, “ihanet” olarak nitelendirildi.

Rıza Pehlevi’nin babası olan ve 1979’daki İslam Devrimi ile görevden alınan İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi de Batıyla yakın ilişkileri sebebiyle eleştirilmişti. Ancak İran Şahı ülkede liberal politikalar uyguluyor ve Şii mezhepçiliğine karşı politikalar seyrediyordu.

Oğlu Rıza Pehlevi Batıyla olan ilişkilerini çok daha ileri seviyeye taşıyarak İsrail ile çok daha yakın temaslarda bulundu.