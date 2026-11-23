İsrail ordusunun Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde yemek taşıyan bir aracı bombalaması sonucu üç Filistinli hayatını kaybetti, bazıları yaralandı. Ölenlerin cenaze töreninde ailelerin feryatları yürekleri dağladı.

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İsrail'de hükûmeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku, gaspçı Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçları kundaklamasını "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Yashar Partisi lideri Eisenkot, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gece saatlerinde Ramallah'taki iki köye baskın düzenleyerek evleri ve araçları ateşe vermesine tepki gösterdi. Eisenkot, “Yahuda ve Samara'daki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) gece yaşanan kundaklama her yönüyle Yahudi terörüdür ve ona kendi adıyla hitap etmek gerekir. Araçları ve evleri ateşe veren aşırılıkçı grupların sabotaj faaliyetleri bölgesel istikrarı sarsıyor, insan hayatını tehlikeye atıyor ve İsrail Devleti'nin ulusal güvenliğine ve dış ilişkilerine ağır zarar veriyor” dedi.

Muhalefet liderlerinden eski Başbakan Yair Lapid de gaspçı İsraillilerin saldırılarını “Yahudi terörü” şeklinde nitelendirerek, bunun aşırı sağcı hükûmetin ihmalinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Lapid, “Bakanlar sessizlikleriyle bu saldırıları kasıtlı teşvik ediyor.

Hükûmeti kurduğumuzda bu terörle ilgilenecek ve yönetilebilirliği, yasayı ve düzeni geri getireceğiz” ifadesini kullandı.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise işgal altındaki Batı Şeria'nın “patlamanın eşiğine” geldiğini belirterek, “Yahudi terörüne arka çıkan ve güvenliği yüzüstü bırakan mevcut hükûmetin değiştirilmesi” çağrısı yaptı. Golan, “Yahudi terörü masum Filistinlilere ve İsrail askerlerine zarar vermekte ve İsrail'i benzeri görülmemiş bir uluslararası izolasyona sürüklemektedir” açıklamasını yaptı.

Muhalefet blokunun bileşenlerinden Beyahad Partisi listesinden Meclise giren emekli Tümgeneral Noam Tibon da “Eğer İsrail Devleti Batı Şeria'daki Yahudi terörizmini ortadan kaldırmazsa, Yahudi terörizmi İsrail'i ortadan kaldıracak” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: HABER MERKEZİ

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