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New York Smithtown Kütüphanesi su baskını görüntülerini paylaştı: 10 milyon dolar zarar var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Çok sayıda tarihi belgeye ev sahipliği yapan New York'taki Smithtown Kütüphanesi, sel felaketinden çarpıcı görüntüler paylaştı. 10 milyon dolarlık (300 milyon lira) hasar için yetkililer sosyal medyadan video paylaşarak bağış talep etti.

Yaklaşık iki hafta önce Long Island'ı kasıp kavuran sel felaketi bölgeye ciddi zararlar verdi. Vali Kathy Hochul ve yetkililer 19 Ağustos tarihinde OHAL ilanıyla durumu kontrol altına almaya çalışmıştı. 

Selden en çok etkilenen yerlerden biri de  Smithtown Kütüphanesi oldu.

Kütüphanenin resmi hesabından çarpıcı görüntüler paylaşıldı. Yetkililer bağış için link paylaşarak insanlardan yardım istedi.

10 MİLYON DOLAR ZARAR

Güvenlik kamerası görüntüleri, kütüphanenin en alt katının güçlü sel suları nedeniyle tamamen hasar gördüğünü gösteriyor.

Yetkililere göre tahmini zarar yaklaşık 10 milyon dolar ve bodrum katının 2025 yılı başından önce yeniden açılması mümkün değil.

Görüntülerde sel sularının duvarı yıkarak tüm alt kata girdiği, kitapları, ekipmanları ve DVD'leri birbirine kattığı görülüyor.

"TAVANA KADAR SU DOLDU"

Kütüphanenin Müdür Yardımcısı Eileen Caulfield yaptığı açıklamada, “Eşyalarımın, masamın, konferans masamın ve çantamın koridora taşındığını gördüm” dedi.

Kütüphanenin müdürü Rob Lusak, “Pazartesi günü su tam anlamıyla tavana kadar doldu” diyerek durumun vahametini anlattı.

“Alt katta su öyle bir basınçla geldi ki çift kanatlı bir pencereyi kırdı. Sabah 7'de işe başladık ve [o öğleden sonra] 4:40'a kadar alt kata bile giremedik. İşte o zaman kurtarma çalışmalarına başladık,” diyerek bilgi verdi.

17. YÜZYILDAN BELGELER SU İÇİNDE KALDI

Ayrıca Long Island Tarihi Oda Koleksiyonu'nda da önemli hasar meydana geldi. Smithtown Kütüphanesi'nin “baş tacı” olarak kabul edilen koleksiyon, kasabanın tapusu ve Thomas Jefferson tarafından imzalanan evraklar gibi 17. yüzyıl belgelerini içeriyor.

Şu anda Smithtown Kütüphanesi'nde elektrik yok. Bir sel iyileştirme firması ve itfaiye suyu tahliye etti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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