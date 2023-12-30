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    Nijerlilerin en mutlu günü! Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışını kutlamak için Cuma namazında buluştular

    Nijerliler, Fransız askerlerin ülkeden ayrılışını kutlamak için başkent Niamey’deki eski Fransız askeri üstünün karşısındaki alanda Cuma Namazı’nı kılarak toplu dua etti.

    Nijerlilerin en mutlu günü! Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışını kutlamak için Cuma namazında buluştular
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Nijer'de askerlerin yönetime el koymasından bu yana Fransa ile gerilimin her geçen gün arttığı Nijer'deki Fransız askerleri 23 Aralık'ta ülkeden çekildi.

    BAŞKENTTE TOPLANDILAR

    Fransız askerlerinin ayrılışını kutlamak isteyen Nijerliler başkent Niamey'deki eski Fransız askeri üstünün karşısındaki alanda cuma namazını kılarak toplu dua etti.

    Nijer'de görev yapan 1500 askerden 1346'sı halihazırda Fransa'ya dönerken kalan 154 asker de ülkeden ayrıldı.

    NE OLMUŞTU?

    Fransız askerleri, başkent Niamey'deki Fransız askeri üssünü, düzenlenen törenle Nijer makamlarına teslim etmişti.

    Öte yandan Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği de "Nijer makamlarının kısıtlamaları nedeniyle Büyükelçiliğin görevlerini yerine getiremediği" gerekçesiyle 22 Aralık itibarıyla kapatılmıştı.

    FRANSIZ BÜYÜKELÇİ İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLMİŞTİ

    Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte ülkeden ayrılmamıştı.

    Büyükelçi Itte, istenmeyen kişi ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra 27 Eylül'de ülkeden ayrılmıştı.

    PARİS İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI DA FESHEDİLMİŞTİ

    Büyükelçi krizinin yanı sıra Nijer'deki askeri yönetim, Paris ile askeri işbirliği anlaşmalarını da feshetmiş ve ülkedeki Fransız askerlerinin ayrılmasını istemişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    NijerFransaCuma Namazı
    Haberler > Dünya > Nijerlilerin en mutlu günü! Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışını kutlamak için Cuma namazında buluştular
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