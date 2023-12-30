Nijerlilerin en mutlu günü! Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışını kutlamak için Cuma namazında buluştular

30 Aralık 2023 11:26 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 11:28

Nijer'de askerlerin yönetime el koymasından bu yana Fransa ile gerilimin her geçen gün arttığı Nijer'deki Fransız askerleri 23 Aralık'ta ülkeden çekildi.

BAŞKENTTE TOPLANDILAR

Fransız askerlerinin ayrılışını kutlamak isteyen Nijerliler başkent Niamey'deki eski Fransız askeri üstünün karşısındaki alanda cuma namazını kılarak toplu dua etti.

Nijer'de görev yapan 1500 askerden 1346'sı halihazırda Fransa'ya dönerken kalan 154 asker de ülkeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Fransız askerleri, başkent Niamey'deki Fransız askeri üssünü, düzenlenen törenle Nijer makamlarına teslim etmişti.

Öte yandan Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği de "Nijer makamlarının kısıtlamaları nedeniyle Büyükelçiliğin görevlerini yerine getiremediği" gerekçesiyle 22 Aralık itibarıyla kapatılmıştı.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLMİŞTİ

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte ülkeden ayrılmamıştı.

Büyükelçi Itte, istenmeyen kişi ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra 27 Eylül'de ülkeden ayrılmıştı.

PARİS İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI DA FESHEDİLMİŞTİ

Büyükelçi krizinin yanı sıra Nijer'deki askeri yönetim, Paris ile askeri işbirliği anlaşmalarını da feshetmiş ve ülkedeki Fransız askerlerinin ayrılmasını istemişti.