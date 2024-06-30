Nijerya'da intihar saldırısı! 18 kişi öldü, aralarında çocuk ve askerler de var

Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti, 19'u ağır olmak üzere 42 kişi de yaralandı.

Terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP tarafından sık sık saldırıya maruz kalan Nijerya'da yeni bir intihar saldırısı düzenlendi.

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Borno Genel Direktörü Barkindo Saidu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Marrarraban Gwoza bölgesinde intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti. Saldırıda aralarında kadın, çocuk ve askerlerin de bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetti.

Saldırıda 42 kişinin yaralandığını kaydeden Saidu, bunlardan durumu ağır olan 19'unun Maiduguri'ye nakledildiğini bildirdi.

SALDIRILARI ÜSTLENEN OLMADI

Öte yandan Saidu, Gwoza yakınlarındaki Pulka bölgesinde de intihar saldırısı düzenlendiğini ancak olayla ilgili henüz net bilginin olmadığını belirtti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.