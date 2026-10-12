Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları belli oldu! Krizlere karşı yeni model geliştirdiler

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ekonomi dünyasının en prestijli ödüllerinden birini Amerikalı profesörler Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verdi. İki ekonomist, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" üzerine yaptıkları çalışmalarla ödüle layık görüldü.

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Ekonomi dünyasının merakla beklediği 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nde kazananlar açıklandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bu yılki ödülü iki Amerikalı profesöre verdi.

Robert E. Hall ve Michael Woodford, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" üzerine yaptıkları çalışmalarla Nobel'e layık görüldü.

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EKONOMİK KRİZLERE KARŞI YENİ MODELLER GELİŞTİRDİLER

İki ekonomist, ekonomik büyüme ve durgunluk dönemlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan modellerin geliştirilmesine katkıda bulundu.

Söz konusu çalışmalar, hükümetlerin ve merkez bankalarının ekonomik dalgalanmalara karşı daha etkili politikalar oluşturmasına yardımcı oluyor.

Makroekonomik istikrarın sağlanmasında bireylerin ve işletmelerin ekonomik kararlarının nasıl rol oynadığını anlamaya yönelik teorik temeller sunuyor.

ÖDÜLÜN DEĞERİ 12 MİLYON İSVEÇ KRONU

2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün toplam para ödülü 12 milyon İsveç kronu olarak açıklandı.

Açıklanan tutar yaklaşık 1,2 milyon dolara veya 1,07 milyon avroya karşılık geliyor.

Ödül, tek bir kişiye, birden fazla araştırmacıya veya bir kuruluşa verilmesine bakılmaksızın aynı toplam tutar üzerinden belirlenmekte.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ 1968'DE OLUŞTURULDU

Resmi adı "Alfred Nobel Anısına İsveç Merkez Bankası Ekonomi Bilimleri Ödülü" olan Nobel Ekonomi Ödülü, İsveç Merkez Bankası (Sveriges Riksbank) tarafından 1968 yılında oluşturuldu.

Ekonomi ödülü, dinamitin mucidi Alfred Nobel'in vasiyetinde yer alan beş orijinal Nobel kategorisi arasında bulunmuyor.

Bununla birlikte ekonomi ödülü, diğer Nobel ödülleriyle birlikte her yıl 10 Aralık'ta sahiplerine takdim ediliyor.

GEÇEN YIL ÜÇ ARAŞTIRMACI KAZANMIŞTI

2025 Nobel Ekonomi Ödülü, yeni ürünlerin ve buluşların ekonomik büyümeyi ve insan refahını nasıl artırdığını açıklayan üç araştırmacıya verilmişti.

Araştırmacılar, yeniliklerin eski ürün ve şirketlerin yerini alırken ekonomik gelişmeyi nasıl desteklediğini ortaya koyan çalışmalarıyla ödüle layık görülmüştü.

2026 Nobel Ödülleri kapsamında tıp, fizik, kimya, edebiyat ve barış kategorilerinin kazananları ise geçen hafta açıklanmıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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