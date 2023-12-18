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    Norveçli doktor Filistinli meslektaşı ve ailesinin ölümünü duyurdu: İsrail tarafından vahşice katledildi

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Norveçli doktor Filistinli meslektaşı ve ailesinin ölümünü duyurdu: İsrail tarafından vahşice katledildi
    Norveç, Gazze, Doktor, Filistin, Israil, Haber

    Norveçli Profesör Doktor Mads Gilbert, 16 yıl Şifa Hastanesi'nde birlikte çalıştığı Filistinli doktor Hani Al-Haitham, eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğunun vahşice katledildiğini söyledi. Gilbert, "Şifa'yı, Gazze'yi, Filistin'i yeniden inşa edeceğiz." dedi.

    Norveçli Profesör Doktor Mads Gilbert, İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesinin acil servis müdürü Dr. Hani Al-Haitham, eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğunun "vahşice katledildiğini" kaydetti.

    Gilbert, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden meslektaşı için taziyede bulundu.

    "İSRAİL TARAFINDAN VAHŞİCE KATLEDİLDİLER"

    Gazze'deki Şifa Hastanesinde 16 yıl çalışan Gilbert, "Dün yakın dostum ve sevgili meslektaşım Şifa acil servisin başındaki Dr. Hani Al-Haitham, sevgili eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğu Shireen, Tia, Sameer, Wafa ve Sara ile birlikte İsrail tarafından vahşice katledildi." ifadesini kullandı.

    Gilbert, İsrail askerlerinin acımasızca 7 silahsız sivili öldürdüğünü ve bunun tüm insanlığa yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, "Şifa'yı, Gazze'yi, Filistin'i yeniden inşa edeceğiz." vurgusu yaptı.

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