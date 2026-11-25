Nvidia’da CEO Jensen Huang hakkındaki skandal iddialarla başlayan kriz, görevinden ayrılması ve yeniden koltuğuna dönmesiyle yeni bir boyut kazandı. ABD Başkanı Trump, Huang’ın dönüşü için yönetim kurulunu ikna ettiğini öne sürerken Huang bu iddiayı reddetti. Şirket merkezinde coşkuyla karşılanan Huang’ın çalışanlarından özür dilemesi ve terapi gördüğünü açıklaması da gündem oldu. Yaşanan gelişmeler teknoloji hisselerinde satış baskısını artırırken gözler Nvidia’daki soruşturmaya ve şirketin geleceğine çevrildi.

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ABD'li çip devi Nvidia'da CEO Jensen Huang'ın görevine dönüşü, şirketin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Çinli bir casusla yasak ilişki yaşadığı iddiası sonrası 12 Kasım'da görevlerinden ayrılan Huang, yönetim kurulunun bağımsız değerlendirmesi sonrasında yeniden CEO ve yönetim kurulu başkanı olarak göreve getirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın dönüş sürecinde devreye girdiğini açıklaması üzerine gözler hem Huang'ın hem de şirket yönetiminin açıklamalarına çevrildi.

'TRUMP'IN KURULA BASKI YAPTIĞI' İDDİASINI REDDETTİ

New York Times'ın haberine göre Huang, yeniden göreve getirildikten sonra yaptığı açıklamada Trump'ın kendisini yeniden göreve getirmeleri için Nvidia yönetim kuruluna baskı yaptığı iddiasını reddetti. Geri dönüşünün Trump'ın müdahalesiyle değil, yönetim kurulunun yaşananları değerlendirmesi ve gerçekleri ortaya çıkarmasıyla gerçekleştiğini belirtti.

Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, Huang'ın yeniden CEO olması için Nvidia yönetim kurulunu ikna ettiğini söylemişti.

Nvidia’da neler oluyor? Alkışlarla karşılanan Huang önce özür diledi, sonra espriyi patlattı

ABD ADALET BAKANI DA DOĞRULADI

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche da Trump'ın Huang'ın görevine dönmesi için çeşitli isimlerle görüştüğünü doğrulayarak, "Başkanın söyledikleri doğruydu. Söyledikleri tamamen yerindeydi" ifadelerini kullandı.

Blanche, Nvidia'yı "iyi bir kurumsal vatandaş" olarak nitelendirirken Huang hakkında Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin soruları ise cevapsız bıraktı. Bakan, Huang'ın suç işlediğine ilişkin bir bilgi bulunması halinde bunun Trump'a iletileceğini belirtti.

ŞİRKET MERKEZİNDE COŞKULU KARŞILAMA

Hakkındaki skandal iddiaların ardından CEO koltuğundan ayrılan ve yeniden göreve getirilen Huang, Nvidia'nın California'daki merkezine dönüşünde çalışanların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı.

Çalışanların sevgi gösterileri karşısında duygulanan Huang, elini kalbinin üzerine koyarak kendisini karşılayanlara teşekkür etti. "Bana ikinci bir şans verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. İkinci kez çok daha iyi bir CEO olacağım" diyen Huang'a çalışanlardan "Seni seviyoruz Jensen!" sesleri yükseldi.

Nvidia’da neler oluyor? Alkışlarla karşılanan Huang önce özür diledi, sonra espriyi patlattı

"BENİM İLK İŞ GÜNÜM"

Kalabalık hep bir ağızdan "Jensen! Jensen! Jensen!" diye tezahürat yaparken bir çalışan da "Haydi işe koyulalım!" diye bağırdı. Huang ise ilk iş günündeki coşkuya esprili bir cevap verdi. "Bu benim ilk iş günüm. Bilgisayarım yok, bilgi işlem departmanı bana yeni bir bilgisayar verecek" sözleriyle çalışanları güldürdü.

ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Huang, görevine dönüşünün ardından şirket çalışanlarının karşısına geçerek yaşananlar nedeniyle özür diledi. Şirketin davranış kurallarını ihlal ettiğini kabul eden Huang, özel hayatındaki hataların ailesini ve çalışma arkadaşlarını da etkilediğini söyledi.

Nvidia’da neler oluyor? Alkışlarla karşılanan Huang önce özür diledi, sonra espriyi patlattı

TERAPİ GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

"Çok kötü hatalar yaptım. Lori'ye (eşi Lori Huang) sadakatsizlik ettim. Çocuklarımı ve elbette hepinizi incittim" diyen Huang, şu anda terapi gördüğünü de açıkladı. Yaşananların ardından yönetim kurulunun şirketteki geleceğini değerlendirmek zorunda kaldığını belirten Huang, bu sürecin sonunda 12 Kasım'da görevlerinden ayrıldığını ifade etti.

NVIDIA HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Huang'ın dönüşü ve hakkındaki tartışmaların yanı sıra teknoloji piyasalarında da sert düşüşler yaşandı. Nvidia hisseleri, önceki işlem günündeki yüzde 5,9'luk kaybın ardından ABD piyasa öncesi işlemlerinde yüzde 5,6 gerileyerek 146,64 dolara indi. Şirketin yönetim kurulunun Huang'ı oybirliğiyle yeniden göreve getirmesinin ardından hisseler pazartesi günü yüzde 31,5 yükselmişti.

Nvidia’da neler oluyor? Alkışlarla karşılanan Huang önce özür diledi, sonra espriyi patlattı

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ HİSSELER DE DÜŞÜŞTE

Nvidia'daki düşüş, yapay zeka ve teknoloji sektöründeki diğer şirketlere de yayıldı. Anthropic hisseleri yüzde 5,6 gerileyerek 77,30 dolara düşerken, 83 dolarlık halka arz fiyatının altına indi. Sandisk yüzde 5,8, Micron ve AMD sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 5,6, Intel yüzde 3,9, Broadcom ise yüzde 3,4 değer kaybetti. Amazon, Alphabet ve Microsoft hisselerinde de düşüş görüldü.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 2,1, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1,2 ve Dow Jones vadeli işlemleri yüzde 0,5 gerilerken, piyasalardaki oynaklığın göstergesi VIX endeksi yüzde 8,9 artarak 28,70'e yükseldi. Piyasalardaki satış baskısının sürdüğü dönemde yatırımcıların gözü, ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve üçüncü çeyrek büyüme verilerine çevrildi.

12 KASIM'DA GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Huang'ın görevden ayrılmasına neden olan süreç, 8 Kasım'da yönetim kurulunun bağımsız soruşturma başlatmasıyla başlamıştı. Çinli iş insanı Alice Huang ile yasak ilişkisi bulunduğu ve bu kişinin Pekin yönetimine bilgi aktardığı yönündeki iddiaların ardından başlatılan inceleme sonucunda Huang, 12 Kasım'da başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmıştı. Şirket, Huang'ın dönüşünün ardından bağımsız yönetim kurulu komitesinin incelemesini sürdüreceğini açıklamıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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