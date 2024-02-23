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    'Ölüm rotası'nda bir facia daha: Göçmen teknesi kurtarma operasyonunda alabora oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Akdeniz, Göçmen, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Avrupa'ya göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahında bir facia daha meydana geldi. Malta adası açıklarında göçmen teknesi kurtarma operasyonu sırasında alabora oldu, 5 kişi hayatını kaybetti.

    Akdeniz'de Malta adası açıklarında, Malta Silahlı Kuvvetlerinin (AFM)  bir göçmen teknesine düzenlediği kurtarma operasyonu sırasında tekne alabora oldu. Olayda 1'i kadın 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. 

     Times of Malta gazetesinin haberine göre Teknede tahmini 34 kişinin bulunduğu belirtilirken göçmenlerin, Suriye, Eritre, Etiyopya ve Mısırlı oldukları kaydedildi.

    'Ölüm rotası'nda bir facia daha: Göçmen teknesi kurtarma operasyonunda alabora oldu - 1. Resim

    TRABLUS'TAN HAREKET ETMİŞ

    Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de söz konusu teknenin, 3-4 gün kadar önce Trablus'tan hareket ettiğini bildirdiği aktarıldı. Bu arada, gazetenin haberinde, kurtarılan 21 göçmenin, Malta'da gözaltı merkezlerine götürüldüğü, bunun da bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çektiği ifade edildi.

    AFM Komutan Vekili Edric Zahra da olayla ilgili yaptığı açıklamada, AFM'nin teknenin durumundan haberdar olur olmaz önce hava keşfi ardından bir gemiyle müdahale ettiği bilgisini verdi.

    Zahra, kurtarma operasyonu sırasında göçmenlerin teknenin bir tarafına yüklenmesi neticesinde teknenin alabora olduğunu söyledi.

    Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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