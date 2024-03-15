Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > Ölümlü kaza sonrası hangara çekilmişti: ABD'nin 'Osprey' uçakları Japonya'da yeniden havalandı

Ölümlü kaza sonrası hangara çekilmişti: ABD'nin 'Osprey' uçakları Japonya'da yeniden havalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ölümlü kaza sonrası hangara çekilmişti: ABD&#039;nin &#039;Osprey&#039; uçakları Japonya&#039;da yeniden havalandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, Japonya'da geçen sene rutin bir tatbikat sırasında düşen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası hangara çekilen 'CV-22 Osprey' tip askeri nakliye uçağını yeniden havalandırdı.

Japonya Savunma Bakanlığı, ABD'nin, "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçaklarını, bakım ve eğitim sonrası ülke içinde "safhalar halinde" havalandıracağını açıkladı. Merkezi hükümet yetkilileri, Osprey tipi askeri uçakların ülke genelinde farklı eyaletlerde yeniden kullanılacağına yönelik yerel idarelere bilgilendirme gönderildiğini bildirdi.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı görüntülere göre, ABD kuvvetleri, yerde tutulan "CV-22 Osprey" tip uçaklarını yeniden havalandırdı. NHK'nin görüntülerine, Okinawa'nın Ginowan bölgesindeki ABD'ye ait MCAS Futenma Hava Üssü'nden "CV-22 Osprey" uçaklarının kalkış yaptığı yansıdı.

TATBİKAT SIRASINDA DÜŞMÜŞTÜ

Kasım 2023 sonunda, Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında düşmüştü. Ülkenin güneybatısındaki Yakuşima Adası açıklarında düşen "CV-22 Osprey" uçağında bulunan ABD'li mürettebattan 8 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Aralık 2023 başında yaptığı açıklamada, Japonya'da konuşlu yüzlerce CV-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu. Japonya Savunma Bakanlığına göre, kaza nedeni belirlenmesine rağmen, ABD iç hukukundaki kısıtlamalar nedeniyle, kazaya ilişkin rapor kamuoyuna duyurulmadı.

Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Macron'un ortalık karıştıran sözlerine Rusya'dan cevap: Savaşa sürükleniyorlar... - DünyaMacron'un ortalık karıştıran sözlerine Rusya'dan cevap!İsrail Başbakanı Netanyahu uyarılara kulak asmıyor! Esir takasına ret, Refah'a saldırıya onay - DünyaEsir takasına ret, Refah'a saldırıya onayİsrail'in açlık silahıyla vurduğu Gazzelilerin Ramazan sofrası: Hayvan yeminden ekmek ve çay... - DünyaGazzelilerin Ramazan sofrası: Hayvan yemi ve çayABD şiddetli fırtınaya teslim! Yüzlerce ev zarar gördü, 2 kişi öldü - DünyaABD şiddetli fırtınaya teslim! 2 kişi hayatını kaybettiAB Konseyi Başkanı Michel, Putin'i tiye aldı: Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok - DünyaAB Konseyi Başkanı Michel, Putin'i tiye aldıHırvatistan, 17 Nisan'da sandık başına gidecek - DünyaHırvatistan, 17 Nisan'da sandık başına gidecekŞili'de 'kırmızı' alarm! Evlere sıçradı, cansız bedenleri bulundu - DünyaŞili'de 'kırmızı' alarm! Evlere sıçradı, cansız bedenleri...Ölümün gölgesinde hayata tutunmak... Gazze'ye son insani yardımlar havadan indirildi - DünyaGazze'ye son insani yardımlar havadan indirildiİsrail'den Ramazanın ilk cumasında da Mescid-i Aksa'nın kapısına demir bariyer - DünyaRamazanın ilk cumasında da Mescid-i Aksa'ya bariyerStoltenberg'ten Türkiye açıklaması! Savunma sanayii adımlarına övgüler dizdi - DünyaNATO'dan Türkiye açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...