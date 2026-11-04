ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Kongre'deki çoğunluğun değişmesinin yönetimini durduramayacağını savunan Trump, veto yetkisini hatırlatarak, "Nihai güç benim elimde. Buna veto deniyor" dedi. Söz konusu açıklamalarının öncesinde seçim sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğunu da belirten Trump, "Demokratlarla çalışacağız. Onlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerinde bulunmuştu.

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ABD'de ara seçimlerin sonuçları açıklanmaya devam ederken Demokratlar, uzun yıllardır Cumhuriyetçilerin kontrolünde bulunan Kansas, Teksas, Güney Carolina ve Iowa gibi eyaletlerde önemli başarılar elde etti. Resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da 52 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu kazanan Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü de ele geçirdi.

Önce yenilgiyi kabul etti, ardından veto kartını gösterdi! Trump'tan Kongre'ye imalı mesaj: Güç benim elimde

TRUMP'TAN DEMOKRATLARA REST

Seçim sonuçlarının ardından ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. CBS'ye telefonla verdiği röportajda Demokratların Kongre'de çoğunluğu kazanmasının yönetimini nasıl etkileyeceği sorulan Trump, başkanlık makamının geniş yetkilerine dikkat çekerek Demokratların hazırlayacağı düzenlemeleri veto edebileceğini söyledi.

Önce yenilgiyi kabul etti, ardından veto kartını gösterdi! Trump'tan Kongre'ye imalı mesaj: Güç benim elimde

"GÜÇ BENİM ELİMDE, BUNA VETO DENİYOR"

Trump, Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi durumunda yasama sürecinde nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin soruya, başkanın veto yetkisini hatırlatarak cevap verdi. Demokratların hazırlayacağı yasa tasarılarını gerektiğinde engelleyebileceğini belirten Trump, "Nihai güç benim elimde. Buna veto deniyor" ifadelerini kullandı.

Önce yenilgiyi kabul etti, ardından veto kartını gösterdi! Trump'tan Kongre'ye imalı mesaj: Güç benim elimde

"BAY VETO' İFADESİNDEN MEMNUNİYET DUYARIM"

Bu yetkisini kullanmaktan çekinmeyeceğinin sinyalini veren Trump, kendisine "Bay Veto" denilmesinden memnuniyet duyacağını dile getirdi. Veto yetkisinin Demokratları uzlaşmaya yönelteceğini savunan ABD Başkanı, "Tarihsel olarak birkaç ay boyunca veto kullanırsınız, ardından gelip 'Bir anlaşma yapmamız gerekiyor' derler" diye konuştu.

Önce yenilgiyi kabul etti, ardından veto kartını gösterdi! Trump'tan Kongre'ye imalı mesaj: Güç benim elimde

"ŞİMDİ İSE KAZANABİLECEĞİMİZİ BİLE KONUŞUYORLAR"

Ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adaylara destek vermek amacıyla yoğun bir kampanya yürüten Trump, düzenlediği mitinglerin seçim sürecini etkilediğini ileri sürdü. Seçimlerden önceki beklentilerin değiştiğini savunan Trump, "Hatırlarsanız 30-40 gün önce herkes büyük bir yenilgiden söz ediyordu. Şimdi ise kazanabileceğimizi bile konuşuyorlar" dedi.

Kampanya dönemindeki çalışmalarına da değinen Trump, "29 gün boyunca 33 etkinlik düzenledim. Hepsi devasa mitinglerdi. Daha önce kimse böyle bir şey yapmadı" ifadelerini kullandı. Düzenlediği mitinglerin seçmenlerin ilgisini artırdığını belirten Trump, Cumhuriyetçilerin seçimlerde beklenenden daha iyi sonuçlar alabileceğini düşündüğünü söyledi.

Seçim sonuçları konusunda kesin bir tahminde bulunmayan Trump, Cumhuriyetçilerin yarışta hâlâ şansı olduğunu savundu. "Kazanacak mıyız? Göreceğiz. İyi bir şansımız var ama utanç verici bir sonuç yaşamayacağız" diyen Trump, kampanya sürecinde Cumhuriyetçilerin önemli bir ivme yakaladığını öne sürdü.

Önce yenilgiyi kabul etti, ardından veto kartını gösterdi! Trump'tan Kongre'ye imalı mesaj: Güç benim elimde

"BEN SEÇİM PUSULASINDA YOKTUM"

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından çeşitli değerlendirmelerde bulunan Trump, Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıplara ilişkin sorumluluğu doğrudan üstlenmedi. ABD Başkanı, "Ben seçim pusulasında yoktum. Eğer olsaydım, ezici bir farkla kazanırdık" dedi.

"DEMOKRATLARLA ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmesi ihtimali üzerine de konuşan Trump, seçim sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. New York Times gazetesine telefonla verdiği röportajda da aynı konuya değinen Trump, Demokratlarla birlikte çalışabileceklerini söyledi. Seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği sorusuna, "Bu sonuçları kabul etmeye kesinlikle hazırım. Demokratlarla çalışacağız. Onlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhtemelen bir şekilde anlaşmaya varacağız" cevabını verdi.

Trump, Kongre'deki yeni siyasi dengelere rağmen yönetiminin çalışmalarını sürdüreceğini ve Demokratlarla uzlaşma yolları arayacağını ifade etti.

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