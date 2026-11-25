Macaristan'da 16 yıllık Orban döneminin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Peter Magyar, göreve gelmesinin ardından Ukrayna'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelen Magyar, Zakarpatya bölgesindeki bir liseyi ziyaret ederek öğrencilerle voleybol oynadı. Görüşmede ise doğalgaz ve dizel tedarikinden ulaşım projelerine kadar birçok konuda anlaşmaya varıldı.

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, resmi ziyareti kapsamında gittiği Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İki lider Zakarpatya bölgesindeki Berehove şehrinde bulunan Lajos Kossuth Lisesi'ni de ziyaret etti.

İki lider, okulda öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti, ardından çocuklarla voleybol oynadı. Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Zelenskiy, okulda 500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü ve derslerin Macarca yapıldığını belirtti. Öğrencilerin ayrıca Ukraynaca ve İngilizce öğrendiğini aktaran Zelenskiy, iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygının önemine dikkat çekti.

Orban sonrası ilk ziyaret! Magyar ile Zelenskiy bir araya geldi: Öğrencilerle voleybol oynadılar

TİCARİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Zelenskiy, Magyar ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını açıkladı. Görüşmelerde Ukrayna'ya doğalgaz ve dizel tedarik edilmesi, Macar şirketlerinin Ukrayna'daki doğalgaz depolama tesislerine erişiminin genişletilmesi ve ticari ilişkilerin artırılması ele alındı.

Orban sonrası ilk ziyaret! Magyar ile Zelenskiy bir araya geldi: Öğrencilerle voleybol oynadılar

İki lider ayrıca sınır kapılarının yeniden inşa edilmesi, yeni geçiş noktalarının açılması ve iki ülke arasında ek güzergahlarda doğrudan tren seferlerinin başlatılması konusunda görüştü. İnsani mayın temizleme çalışmaları ve Macaristan'ın bu alandaki uluslararası koalisyona katılması da gündeme geldi.

Zelenskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu konuların tamamında somut anlaşmalara varıldı. Ekiplerimize, bunların hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışmaları talimatını verdik" dedi.

Orban sonrası ilk ziyaret! Magyar ile Zelenskiy bir araya geldi: Öğrencilerle voleybol oynadılar

UKRAYNA’YA 2,9 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Magyar ise Macaristan'ın Ukrayna'ya 1 milyar forint (yaklaşık 2,9 milyon dolar) değerinde tıbbi ve enerji ekipmanı, ilaç ve ulaşım aracı desteği sağladığını belirtti. Ayrıca Zakarpatya bölgesindeki Macar toplumuna destek amacıyla 2026 bütçesinden 1 milyar forint daha ayrıldığını ve ek yardımlar için Ilona Zrinyi Sosyal Kalkınma Fonu'nun kurulduğunu açıkladı.

Ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Macaristan ile eşit ortaklığa dayalı ilişkiler kurmak istediklerini söyledi. Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği sürecine Macaristan'ın desteğinin devam etmesini beklediklerini belirten Zelenskiy, AB üyeliğini Ukrayna halkının seçtiği geri dönüşü olmayan bir yol olarak nitelendirdi.

Orban sonrası ilk ziyaret! Magyar ile Zelenskiy bir araya geldi: Öğrencilerle voleybol oynadılar

Zelenskiy ayrıca, Macar azınlığın ve ülkedeki diğer ulusal toplulukların haklarına saygı duyduklarını, bu konuda Avrupalı ortaklarına karşı taahhütlerini yerine getirdiklerini ifade etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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