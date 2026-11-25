Bangkok'ta bir otelin lobisinde 'gürültü şikayeti' nedeniyle çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. ABD'li bir turist, otelde kavga ettiği İtalyan MMA dövüşçüsü Frank Eric Marques'in uyguladığı boğaz kilidi sonucu hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, turistin daha önce de resepsiyon görevlisini 'boğazını kesmekle' tehdit ettiği ortaya çıktı.

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Tayland'da bir otelin lobisinde yaşanan kavga faciayla bitti. ABD'nin Michigan eyaletinden gelen 46 yaşındaki Kalif Edward Harper, Bangkok'taki Tim Place Oteli'nde gürültü nedeniyle resepsiyon görevlisiyle tartıştı. Görevliyi boğazını kesmekle tehdit ettiği öne sürülen Harper, kısa süre sonra otelin diğer müşterilerinden biriyle karşı karşıya geldi.

Olayın, 39 yaşındaki eski MMA (Karma Dövüş Sanatları) dövüşçüsü Frank Eric Marques'in asansöre yönelmesiyle başladığı belirtildi. "Frank the Tank" lakabıyla tanınan Marques'in resepsiyon görevlisiyle tartışan Harper'ın yanından geçerek asansöre bindiği, ancak Amerikalı turistin kendisini takip ederek sözlü tartışmayı sürdürdüğü güvenlik kameralarına yansıdı.

Oteldeki gürültü kavgası kanlı bitti! Eski dövüşçü ABDli turisti boğarak öldürdü

TURİSTİN BOĞAZINA YAPIŞTI

Görüntülerde, Marques'in asansöre binmesinin ardından Harper'ın kendisini kışkırtmaya devam ettiği görüldü. Amerikalı turistin dışarı çıkmasını istemesi üzerine Marques'in asansörden ayrılmak yerine tartışmayı sonlandırmaya çalıştığı belirtildi. Ancak Harper'ın kapanmak üzere olan asansör kapılarını zorla açarak Marques'i dışarı çektiği ve boğazını sıktığı kameralara yansıdı.

SANİYELER İÇİNDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Otel lobisinde resepsiyon görevlisinin gözleri önünde başlayan boğuşmada Marques, Harper'ı kısa sürede etkisiz hale getirerek yere yatırdı. Bir süre sonra Amerikalı turistin hareketsiz kaldığı görüldü.

Oteldeki gürültü kavgası kanlı bitti! Eski dövüşçü ABDli turisti boğarak öldürdü

POLİS GELENE KADAR BEKLEDİ

Pattaya News'in haberine göre Marques, polis gelene kadar otelin dışında bekledi. Sağlık ekiplerinin Harper'ın hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından eski dövüşçü cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. İfade veren Marques'in kendisini savunduğunu söylediği ve güvenlik kamerası görüntülerinin de bu iddiayı desteklediği bildirildi.

Olay sırasında resepsiyonda bulunan 32 yaşındaki Khang On Nan Kham Bway, kavganın Harper'ın gürültü şikayetiyle gelmesinin ardından büyüdüğünü anlattı.

“ASANSÖRÜN KAPILARINI KIRDI”

Khang, Marques'in ilk başta sakin şekilde yanlarından geçtiğini belirterek, "İtalyan, Amerikalıya dokunmadan veya temas etmeden sakince yanından geçti. Amerikalı adam onu asansör alanına kadar takip etti. Birbirleriyle konuşmaya başladılar ancak İngilizce konuştukları için ne dediklerini anlayamadım. Asansörün kapıları kapanırken Amerikalı adam kapıları o kadar sert açtı ki kapılar kırıldı. Sonra kavga etmeye başladılar" dedi.

Oteldeki gürültü kavgası kanlı bitti! Eski dövüşçü ABDli turisti boğarak öldürdü

“DEVAM EDERSE BOĞAZIMI KESECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ”

Khang ayrıca Harper'ın daha önce kendisini de tehdit ettiğini belirterek, "Üst katta gürültü devam ederse boğazımı keseceğini söylemişti" ifadelerini kullandı.

Polis, görüntülerin Marques'in kendisini savunduğu izlenimini verdiğini kabul etti. Ancak dövüş eğitimi almış olmasını da dikkate alan savcıların olayla ilgili kasten adam öldürme suçlamasıyla işlem başlattığı bildirildi. Polis Yüzbaşı Sirichai Kaewprasit, şüphelinin dövüş becerilerine dikkat çekerek, "MMA ile ilgilendiğine inanılıyor. Tecrübeli bir dövüşçü gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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