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Ormanda zincirle ağaca bağlanmış halde bulunan kadınla ilgili gerçek ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ormanda zincirle ağaca bağlanmış halde bulunan kadınla ilgili gerçek ortaya çıktı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan'da ormanlık alandan gelen ağlama sesini duyan çoban, bir kadını zincirle ağaca bağlanmış halde buldu. Hastaneye kaldırılan kadın gerçekleri polise anlattı.

HABER MERKEZİ İSTANBUL - Hindistan’ın Mumbai şehrinde, Sonurli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda zincirle ağaca bağlanmış Amerikalı bir kadın bulundu.

Lalita Kayi Kumar (50) isimli kadın, ağlama sesini bir çobanın işitip müdahale etmesiyle kurtuldu. Lokmat Times gazetesi, Kumar’ın sağ bacağında demir zincirden kaynaklanan şişlik olduğunu, ciddi derecede susuz kaldığını, konuşamadığını ve muhtemelen günlerdir bir şey yemediğini bildirdi. Durumu kritik olan kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Kumar’ın, ormanda ne kadar süredir bağlı olduğu bilinmiyor.

ESKİ KOCASINI SUÇLADI

India TV, kadının polise kendisini ağaca bağlayarak ölüme terk eden kişinin, eski kocası olduğunu söylediğini bildirdi. Polis de adam hakkında cinayet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bir polis yetkilisi “Tedavisi devam ediyor, hayati tehlikesi yok. Psikiyatrik problemleri de var. Üzerinde bu türde ilaçlar bulduk” dedi.

ABD doğumlu Kumar’ın daha önce Hindistanlı biriyle evlendiği ve bir süredir Goa eyaletinde yaşadığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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