Orta Doğu'da savaş yaklaşıyor! ABD ilave askeri güçlerini bölgeye gönderdi

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail-İran gerilimi tırmandı. İran'ın İsrail'e saldırma ihtimaline karşı, ABD İsrail'e askeri desteğini duyurdu. Beyaz Saray, ABD'nin ilave askeri güçlerini Orta Doğu'ya konuşlandırdığını açıkladı. Açıklamada, İran'ın İsrail topraklarına İHA ve füzelerle saldırı düzenlemesi halinde bölgesel bir çatışmaya çok yaklaşıldığı ifade edildi.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldıracağı belirtildi. Dini Lider Hamaney'in saldırı emri verdiği ABD basınına sızdırıldı.

İran'ın İsrail'e olası saldırı riskine karşı ABD, İsrail'e askeri destek sağlayacağını belirtmişti. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, İsrail'i korumak adına bölgeye askeri sevkiyatını sürdürüyor. İlave askeri destek gönderildi.

İSRAİL'E ASKERİ GÜÇ GÖNDERİLDİ!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi danışman yardımcısı Jonathan Finer, ABD'nin bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla savunma tedbiri olarak Orta Doğu'da ilave askeri güç konuşlandırdığını söyledi.

Finer "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada "Genel amaç bölgedeki tansiyonu düşürmek, caydırıcılığı artırmak ve bölgesel çatışmayı önlemektir" dedi.

BÖLGESEL ÇATIŞMA YAKLAŞIYOR!

Finer, Nisan ayında İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği ve yedi Devrim Muhafızları subayının ölümüne neden olan saldırının ardından bu kez İran'ın İsrail topraklarına İHA ve füzelerle saldırı düzenlemesi halinde bölgesel bir çatışmaya çok yaklaşıldığını söyledi.

Finer, ABD'nin bu durumun yeniden ortaya çıkması halinde hazırlıklı olmak istediğini de sözlerine ekledi. ABD Başkanı Joe Biden Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Heniyye'nin intikamını alma tehdidine rağmen İran'ın geri durmasını umduğunu ifade etti.

NÜKLEER ENERJİLİ UÇAK GEMİSİ İRAN SINIRINDA

ABD Savunma Bakanlığı'nın gerilimin artmasının ardından İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi.

İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştı

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.