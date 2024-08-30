Orta Doğu’da gerilim artıyor! Lübnan Hizbullah’ından İsrail’in 4 bölgesine saldırı

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ramsa ve Zibdin bölgelerini hedef aldığını belirtti

Lübnan haber ajansı NNA yayınladığı haberde, ülkenin güneyindeki Sur'a bağlı Zibkin bölgesinin İsrail uçakları tarafından hedef alındığını aktardı ancak saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bunların yanı sıra Hizbullah, Horsh Baram ve Metula bölgelerinde İsrail askerlerinin bulunduğu yerleri de hedef aldıklarını açıkladı.

ÖLEN YA DA YARALANAN BİLDİRİLMEDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinden fırlatılan roketin, ülkenin kuzeyindeki Mecdal Tevin bölgesine düştüğü ifade edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bildirilmedi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.