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Oxford öğrencileri kampüs binasına yansıttı: "Filistin için durmayacağız"

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Oxford öğrencileri kampüs binasına yansıttı: &quot;Filistin için durmayacağız&quot;

Dünya Haberleri

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Oxford'da öğrenciler, Filistin'e destek için 9 gündür eylemlerini sürdürüyor. Öğrenciler, bugün kampüs binasına "Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz" yazısını yansıttı.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Oxford'da öğrenciler, 9 gündür sürdürdükleri Filistin'e destek eyleminde, üniversitenin İsrail kurumları ve İsrail'e destek veren şirketlerle olan işbirliklerini sona erdirmesini istiyor.

Üniversitesinin Pitt Rivers Müzesi önündeki alanda 6 Mayıs'ta çadırlar kuran öğrenciler, üniversitenin silah şirketleri ve Barclays Bankası ile olan işbirliklerini protesto ediyor.

Oxford'lu öğrenciler kampüs binasına yansıttı.

Öğrenciler, yaklaşık 50 çadırın bulunduğu ve "Kurtarılmış Bölge" olarak niteledikleri alanda, Gazze'de öldürülen kadın gazetecilerin adının verildiği medya çadırı ile yine İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli yazar ve şair Rıfat el-Arir'in adının verildiği anı kütüphanesi kurdu.

Oxford'lu öğrenciler kampüs binasına yansıttı.

Müslüman eylemciler, geçtiğimiz cuma namazını yine bu alanda mescide dönüştürdükleri bölümde eda etti.

Oxford'lu öğrenciler kampüs binasına yansıttı.

Oxford'da öğrenciler, Filistin'e destek eyleminde kampüs binasına bugün "Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz" yazısı yansıttı.

Düzenleyen:  - Dünya
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