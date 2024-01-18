Pakistan'dan İran'a misilleme! Binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var

18 Ocak 2024 07:57 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 09:09

Pakistan’ın, İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin Saravan ilçesindeki birkaç hedefe füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği açıklamasının üzerine İran Devlet Televizyonu ve Mehr haber ajansı, Saravan’da birkaç patlamanın meydana geldiğini doğruladı.

"İRAN'DAKİ TERÖR HEDEFLERİ VURULDU"

Daha öncesinde X sosyal medya platformundaki ‘Pakistan Silahlı Kuvvetleri Haberler’ adlı hesaptan yapılan paylaşımda, İran topraklarındaki Beluc teröristlerin pozisyonlarının vurulduğu bildirilmişti. Paylaşımda, Sarmçar olarak bilinen Belucların silahlı saldırılarına karşılık verildiği belirtilmişti.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Sistan ve Belucistan’da faaliyet gösteren Haalvsh haber kanalı, Pakistan ordusunun saldırısında Saravan’da birkaç binanın yıkıldığını duyurdu. İran'dan gelen açıklamaya göre gerçekleşen askeri operasyonda 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybettiği iddia edildi.

Bunun, Pakistan’ın İran topraklarındaki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği ilk saldırı olduğu kaydediliyor.