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    Pakistan'dan İran'a misilleme! Binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Irak ve Suriye’nin ardından füzelerini Pakistan'a çeviren İran'a misilleme gecikmedi. İran’ın Pakistan sınırda yer alan Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin Saravan ilçesinde patlama sesleri duyuldu. Birkaç binanın yıkıldığı ve enkaz altında kalanlar olduğu öğrenildi.

    Pakistan&#039;dan İran&#039;a misilleme! Binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Pakistan’ın, İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin Saravan ilçesindeki birkaç hedefe füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği açıklamasının üzerine İran Devlet Televizyonu ve Mehr haber ajansı, Saravan’da birkaç patlamanın meydana geldiğini doğruladı.

    "İRAN'DAKİ TERÖR HEDEFLERİ VURULDU"

    Daha öncesinde X sosyal medya platformundaki ‘Pakistan Silahlı Kuvvetleri Haberler’ adlı hesaptan yapılan paylaşımda, İran topraklarındaki Beluc teröristlerin pozisyonlarının vurulduğu bildirilmişti. Paylaşımda, Sarmçar olarak bilinen Belucların silahlı saldırılarına karşılık verildiği belirtilmişti.

    ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

    Sistan ve Belucistan’da faaliyet gösteren Haalvsh haber kanalı, Pakistan ordusunun saldırısında Saravan’da birkaç binanın yıkıldığını duyurdu. İran'dan gelen açıklamaya göre gerçekleşen askeri operasyonda 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybettiği iddia edildi.

    Bunun, Pakistan’ın İran topraklarındaki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği ilk saldırı olduğu kaydediliyor.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    PakistanİranSaldırı
    Haberler > Dünya > Pakistan'dan İran'a misilleme! Binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var
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