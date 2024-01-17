Pakistan'dan İran'a tehdit gibi uyarı: Hiçbir ülke bu tehlikeli yolda yürümemeli

17 Ocak 2024 23:53 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 00:10

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırılarına karşılık önce Erbil'deki ABD üslerini, sonra Irak ve Pakistan'daki örgütleri vurmuştu. Ardından Pakistan sınırında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hüseyin Ali Cavdanfer suikaste uğrayarak hayatını kaybetmişti. İki ülke arasında gerilim giderek artarken Pakistan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşen Jilani, Tahran'ın saldırısının sadece Pakistan'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal etmediğini, aynı zamanda uluslararası hukukun ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ruhunun çok kötü şekilde ihlali olduğunu vurguladı.

Jilani, İran'ın saldırısının iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini belirterek, "Pakistan, bu provokatif eyleme yönelik cevabını saklı tutuyor." ifadesini kullandı.

İRAN'A ÜSTÜ KAPALI UYARI: HİÇBİR ÜLKE BU YOLDA YÜRÜMEMELİ

Terörün bölge için ortak bir tehdit olduğunu belirten Jilani, terörün yok edilmesi için ortak ve koordineli çabaların önemine dikkati çekti.

Jilani, tek taraflı eylemlerin bölgesel barışı ve istikrarı zedeleyebileceğine vurgu yaparak, bölgedeki hiçbir ülkenin bu tehlikeli yolda yürümemesi gerektiğini ifade etti.

İRAN PAKİSTAN'DA ÖRGÜT KAMPLARINI HEDEF ALMIŞTI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, dün Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alan Pakistan, şu anda İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

CEYŞU'L ADL ÖRGÜTÜ

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.