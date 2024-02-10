Pakistan'da seçim kaosu! Protestolarda 3 polis öldü, İmran Han'ın partisi yarışı önde götürüyor

Pakistan'da 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin sonuçları gelmeye devam ediyor. 266 sandalyeden 250'sinde dağılım açıklanırken, seçim sonuçlarının geç açıklanması nedeniyle düzenlenen protestoda 3 polis hayatını kaybetti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) ülkedeki genel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Öte yandan seçimi İmran Han liderliğindeki PTI önde götürüyor.

Son genel seçimini 2018'de yapan ve İmran Han hükümetini göreve getiren Pakistan, 8 Şubat'ta sandığa gitti. 25'inci başbakanını seçecek olan ülkede oy sayma işlemleri devam ederken, sonuçlar da yavaş yavaş belli oluyor.

Seçim Komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste 250 sandalyenin dağılımını duyurdu. Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 98, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 71 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 53 sandalye kazandı.

Bu 3 partiyi ise 17 sandalyeye sahip olan Birleşik Halk Hareketi (MQM-P) takip ediyor.

KOALİSYON İÇİN ANLAŞTILAR

Eski Başbakan Navaz Şerif, lideri olduğu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’ın (PML-N) 'en büyük parti' haline geldiğini belirterek koalisyon hükümeti kurmak için Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari ile anlaştığını duyurdu.

Seçime katılım oranına ilişkin henüz veri paylaşılmazken, Pakistan'da 2013 yılındaki seçime katılım yüzde 55,02, 2018'de ise yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.

PROTESTOLARDA 3 POLİS ÖLDÜ

Ülkenin Kuzey Veziristan bölgesinde seçim sonuçlarının geç açıklanması nedeniyle düzenlenen protestoda 3 polis hayatını kaybetti, Ulusal Demokratik Hareket Partisi (NDM) lideri Muhsin Davar da silahla yaralandı.

Hayber Pahtunhva eyaletinde dün seçim sonuçlarına itiraz etmek amacıyla düzenlenen gösteride çıkan olaylarda da 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

PAKİSTAN'DAN ABD, İNGİLTERE VE AB'YE TEPKİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) ülkedeki genel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ne seçim sürecinin karmaşıklığını hesaba katan ne de on milyonlarca Pakistanlının oy kullanma hakkını özgürce ve coşkulu şekilde kullandığını kabul eden bu açıklamalardan bazılarının olumsuz tonu bizi şaşırttı.

Bazı ifadeler gerçek bile değildir. Ülke genelinde internet kesintisi yaşanmadı. Seçim gününde terör olaylarını önlemek için yalnızca mobil hizmetler, bir gün süreyle durduruldu."

NE DEMİŞLERDİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Pakistan'daki seçimlerin ifade özgürlüğü üzerinde kısıtlamaların olduğu bir ortamda yapıldığını, ayrıca seçim sürecinde iletişim ve telekomünikasyon hatlarında kısıtlamaların ve insan hakları ihlallerinin yaşandığını, bu konularla ilgili iddiaların mutlaka soruşturulması gerektiğini belirtmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron: "Pakistan seçimlerinin adilliği ve kapsayıcılığı konusundaki ciddi kaygıların farkındayız. Yetkililer, bilgiye ücretsiz erişim ve hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere temel insan haklarını korumalıdır. Oy veren herkesi alkışlıyorum."

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Pakistan'daki seçimlerin 'aylarca süren erteleme ve belirsizlik sonrasında ve gergin bir güvenlik ortamında tamamlanmış olmasının' not edildiği belirtilerek, "Bazı siyasi aktörlerin seçimlere katılamamasından dolayı eşit şartların sağlanamaması, toplanma özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, hem çevrim içi hem de çevrim dışı ifade özgürlüğü, internete erişim kısıtlamaları, siyasi aktivistlerin tutuklanması da dahil olmak üzere seçim sürecine ciddi müdahale iddiaları nedeniyle" üzüntü duyulduğu kaydedilmişti.