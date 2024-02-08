Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Pakistan'da kanlı seçim! 51 terör saldırısı, 12 ölü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Son Dakika, Pakistan, Seçimler, Terör Saldırıları, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pakistan'da genel seçimler terör saldırılarının gölgesinde geçti. Oy verme işlemi akşam saatlerinde devam ederken, seçim bürolarına yönelik 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi 12 kişi hayatını kaybetti.

    Pakistan bugün 5 yıl boyunca görevi sürdürecek yeni başkanlarını seçmek üzere sandık başına giderken, 128 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi akşam saatlerinde sona erdi.

    51 SALDIRI, 12 ÖLÜ

    Ancak seçimler terör saldırılarının gölgesinde geçti. Pakistan ordusu, ülke genelinde 51 terör saldırısı gerçekleştiğini, 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 güvenlik görevlisinin de yaralandığını açıkladı.

    Pakistan'da kanlı seçim! 51 terör saldırısı, 12 ölü

    5 TERÖRİST ETKİSİZ

    Çıkan çatışmalarda 5 "teröristin" etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, çok sayıda potansiyel tehdidin de bertaraf edildiği vurgulandı.

    Açıklamada, 137 bin askerin ve paramiliter birliğin ve 7 bin 800 hızlı müdahale gücünün, yaklaşık 6 bin hassas oy verme noktasında seçimlerin güvenliğini sağlamak için görevlendirildiği kaydedildi.

    Pakistan'da kanlı seçim! 51 terör saldırısı, 12 ölü

    Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaPakistanSeçimlerTerör Saldırıları
    Haberler > Dünya > Pakistan'da kanlı seçim! 51 terör saldırısı, 12 ölü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: 'Herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor' - Dünya'Herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor'Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi görevden alındı - DünyaUkrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındıOrtadoğu'da yine drone saldırısı! Bu kez İsrail, Hizbullah komutanı öldürüldü - DünyaOrtadoğu'da yine drone saldırısı!ABD kaybolan helikopterdeki 5 askerin öldüğünü açıkladı - DünyaABD'de kaybolan helikopterin akıbeti belli olduBiden'dan gaf üzerine gaf! Önce Macron, ardından Merkel - DünyaBiden'dan gaf üzerine gaf! Önce Macron, ardından MerkelRusya devlet başkanlığı seçimleri: İşte Putin'in 3 rakibi - Dünyaİşte mevcut başkan Putin'in 3 rakibiKremlin'den ertelenen Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması: Tarih henüz belirlenmedi - DünyaErdoğan-Putin zirvesi ne zaman?Gürcistan'da heyelan felaketi: 11 kişi toprak altında kaldı! - DünyaGürcistan'da heyelan felaketi: 11 kişi toprak altında kaldı!İsrail ordusu, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü: Toplam sayı 124'e çıktı - Dünyaİsrail ordusu, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdüİzlanda cehennemi yaşıyor! Nehir gibi akan alevler her şeyi yuttu - DünyaNehir gibi akan alevler her şeyi yuttu
    Sonraki Haber Yükleniyor...