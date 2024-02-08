Pakistan'da kanlı seçim! 51 terör saldırısı, 12 ölü

Pakistan'da genel seçimler terör saldırılarının gölgesinde geçti. Oy verme işlemi akşam saatlerinde devam ederken, seçim bürolarına yönelik 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi 12 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan bugün 5 yıl boyunca görevi sürdürecek yeni başkanlarını seçmek üzere sandık başına giderken, 128 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi akşam saatlerinde sona erdi.

51 SALDIRI, 12 ÖLÜ

Ancak seçimler terör saldırılarının gölgesinde geçti. Pakistan ordusu, ülke genelinde 51 terör saldırısı gerçekleştiğini, 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 güvenlik görevlisinin de yaralandığını açıkladı.

5 TERÖRİST ETKİSİZ

Çıkan çatışmalarda 5 "teröristin" etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, çok sayıda potansiyel tehdidin de bertaraf edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 137 bin askerin ve paramiliter birliğin ve 7 bin 800 hızlı müdahale gücünün, yaklaşık 6 bin hassas oy verme noktasında seçimlerin güvenliğini sağlamak için görevlendirildiği kaydedildi.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.