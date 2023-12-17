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    Pakistan'dan İsrail için özel mahkeme kurulsun teklifi

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Pakistan&#039;dan İsrail için özel mahkeme kurulsun teklifi
    Pakistan, Israil

    Pakistan, İsrail'in Filistinlilere karşı savaş suçlarını soruşturmak için özel mahkeme kurulmasını talep etti.

    Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarının soruşturulması için özel bir mahkeme ve hesap verebilirlik mekanizması kurulmasını talep etti.

    Ulusal basındaki haberlere göre, Akram, BM Genel Kurulu'nda 14 ülkeyi temsilen yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’deki insan hakları ihlallerinin Filistinlilere soykırım uygulamakla eş değer olduğunu belirtti.

    Akram, İsrail’in ayrım gözetmeden sivillere ve sivil altyapıya saldırılarının, gıda ve diğer temel yaşam malzemelerini engellemesinin ve Filistin halkını zorla yerinden etmesinin insancıl hukukun açık ihlali olduğunu dile getirdi.

    Cezayir, Bolivya, Çin, Küba, Mısır, Eritre, İran, Irak, Suudi Arabistan, Libya, Nijerya, Suriye ve Venezüella'nın aralarında bulunduğu 14 ülkeden oluşan bir grubu temsil eden Akram, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarının soruşturulması için özel bir mahkeme ve hesap verebilirlik mekanizması kurulmasını talep etti.

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