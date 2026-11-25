Pakistan, Çin'in Shenzhou-24 uzay aracıyla ilk kez uzaya astronot gönderdi. 40 yaşındaki Pakistanlı astronot Muhammad Zeeshan Ali, Çin'in insanlı uzay programı kapsamında yörüngeye gönderilen ve Tiangong Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden ilk yabancı astronot olarak tarihe geçti.

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Pakistan, uzay çalışmalarında önemli bir ilke imza attı. Pakistanlı astronot Muhammad Zeeshan Ali ve 2 Çinli astronot Shenzhou-24 uzay aracı ile yerel saatle 08.18'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-2F taşıyıcı roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Pakistan'ın uzay hayali gerçek oldu! İlk astronot yörüngeye çıktı

İLK YABANCI ASTRONOT OLARAK TARİHE GEÇTİ

Mürettebatta uzay aracının komutanlığını Tang Hongbo, uçuş mühendisliğini Wu Yi üstlenirken, Pakistanlı Muhammad Zeeshan Ali ise yük uzmanı olarak görev aldı. Shenzhou-24 uzay aracının yaklaşık 3,5 saatlik yolculuğun ardından Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'na kenetlendiği bildirildi. Eski bir savaş uçağı pilotu olan 40 yaşındaki Ali, Çin'in insanlı uzay programı kapsamında yörüngeye gönderilen ve Tiangong Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden ilk yabancı astronot oldu.

Pakistan'ın uzay hayali gerçek oldu! İlk astronot yörüngeye çıktı

SHENZHOU-23 UZAY ARACIYLA DÜNYA'YA DÖNECEK

Şubat 2025'te Çin ve Pakistan arasında imzalanan bir anlaşma kapsamında gerçekleştirilen görevin, ülkelerin uzay alanındaki iş birliğini geliştirmesi hedefleniyor.

Pakistan'ın uzay hayali gerçek oldu! İlk astronot yörüngeye çıktı

İstasyonda yaklaşık 1 hafta kalması beklenen Pakistanlı astronotun, Çinli mürettebatla birlikte bilimsel deneylere katılması ve özellikle fotosentetik mikroorganizmalar üzerine bir yörünge deneyi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Pakistan'ın uzay hayali gerçek oldu! İlk astronot yörüngeye çıktı

Ali'nin kısa süreli görevinin ardından, dönüş uçuşunun komutanlığını üstlenecek Shenzhou-23 görevi astronotu Zhang Zhiyuan ve Lai Ka-ying ile birlikte Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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