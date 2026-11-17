Peru'daki ziyareti sırasında halkı özel araç üzerinden selamlayan Papa 14. Leo'nun yüzüne kalabalıktan fırlatılan bir cisim isabet etti. Acı hissiyle elini yüzüne götüren Papa, yaşananlara rağmen aracıyla ilerlemeye devam etti.

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Güney Amerika turunun son durağı olan Peru'da beklenmedik bir olay yaşadı. Başkent Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde özel aracıyla ilerlediği sırada kalabalıktan atılan bir cisim Papa'nın yüzüne çarptı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Papa'nın güzergahını takip eden medya kuruluşları ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Papa'nın acı hissiyle bir elini yüzüne götürdüğü ancak aracın durmadan ilerlemeye devam ettiği görüldü. Çarpmanın etkisiyle Papa 14. Leo'nun herhangi bir yaralanma yaşayıp yaşamadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Papa 14. Leo neye uğradığını şaşırdı! Halkı selamlarken yüzüne fırlatıldı

HALKI SELAMLAMAYA DEVAM ETTİ

Yaşanılan olaya rağmen halkı selamlamayı sürdüren Papa, aynı güzergahta birkaç metre ileride alanda toplananların kendisine uzattığı bir bebeği kucağına aldı. Papa 14. Leo, daha sonra Güney Amerika ülkesindeki ziyaretinin kapanışını simgeleyen dini ayini yönetmek üzere sunağa geçti.

Papa 14. Leo neye uğradığını şaşırdı! Halkı selamlarken yüzüne fırlatıldı

Diario Panorama gazetesinin organizasyon yetkililerince açıklanan verilere dayandırdığı haberine göre, Lima'nın Santiago de Surco ilçesindeki Las Palmas Hava Üssü'nde düzenlenen ayine yüz binlerce kişi katıldı.

Papa 14. Leo neye uğradığını şaşırdı! Halkı selamlarken yüzüne fırlatıldı

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo'nun Peru ziyareti, yaklaşık 20 yıl boyunca bu ülkede misyoner olarak görev yapması sebebiyle bir anlamda kendisinin "eve dönüşü" olarak görülüyor.

Papa, Lima'daki kapanış ayininin ardından Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 12 günlük Güney Amerika turunu tamamladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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