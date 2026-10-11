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Dünya

Papa kanser mi oldu? Vatikan açıkladı

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Papa kanser mi oldu? Vatikan açıkladı
Başlık ResmiPapa kanser mi oldu? Vatikan açıkladı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa XIV. Leo'nun akciğerinde nodül tespit edildi. 71 yaşındaki Papa, doktorların tavsiyesi üzerine ameliyat olacağını duyurdu.

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Papa XIV. Leo, 11 Ekim Pazar günü Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen geleneksel Angelus duasında sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dönemde yapılan kontrollerde akciğerinde lokalize bir nodül tespit edildiğini söyleyen Papa, doktorların cerrahi müdahale önerdiğini belirtti.

Papa, “Yakın zamanda yapılan bazı tıbbi muayenelerde doktorlar akciğerimde lokalize bir nodül buldu. Çok erken bir aşamada tespit edildi ve sınırları belirgin. Doktorlar müdahale edilmesini uygun görüyor. Ben de onların tavsiyesine uyarak aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim” dedi.

Papa kanser mi oldu? Vatikan açıkladı
Başlık ResmiPapa kanser mi oldu? Vatikan açıkladı

PAPA KANSER Mİ?

Papa'nın akciğerinde tespit edilen nodülün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu henüz açıklanmadı.

Akciğer nodülleri her zaman kanser anlamına gelmiyor. Ancak bazı nodüllerin kötü huylu olabilmesi nedeniyle ileri tetkik veya cerrahi müdahale gerekebiliyor.

Vatikan, Papa XIV. Leo'ya kanser teşhisi konulduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

VATİKAN AMELİYAT TARİHİNİ AÇIKLADI

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, ameliyatın haftanın ilk günlerinde Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bruni, Papa'nın ameliyat sonrası yaklaşık bir hafta hastanede kalmasının beklendiğini açıkladı.

Papa XIV. Leo'nun kasım ayında Uruguay, Arjantin ve Peru'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretlerin ameliyattan etkilenip etkilenmeyeceği ise henüz netleşmedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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