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Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında ölü sayısı 700'e yaklaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Papua Yeni Gine, Iom, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kayması adeta bir köyü altına aldı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan açıklamada can kaybının 670'e çıktığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 670'e çıktığının tahmin edildiğini belirtti.

IOM yetkilileri, Papua Yeni Gine'nin Enga ilinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında ölü sayısı 700'e yaklaştı - 1. Resim

Yetkililer, 24 Mayıs'taki afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurtarma ekiplerinin toprağın yaklaşık 6 ila 8 metre altındaki kazazedelerden umudu kestiklerini ifade etti.

Yetkililer, ayrıca toprağın "stabil olmamasının" kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını kaydetti.

Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında ölü sayısı 700'e yaklaştı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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