Paris'te gündüz vakti silahlı soygun! 1 milyon avroluk elmaslarla kaçtılar

Fransa'nın başkenti Paris'te lüks mücevher mağazası De Beers, silahlı soyguncuların hedefi oldu. Kalaşnikov tipi tüfeklerle gelen dört şüpheli, yaklaşık 1 milyon avro değerinde elmas ve mücevher çalarak motosikletlerle kaçtı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te, dünyaca ünlü mücevher markası De Beers'ın mağazası silahlı soyguna uğradı.

Lüks kuyumcuların bulunduğu Place Vendôme yakınlarındaki Rue de la Paix Caddesi'nde saat 11.15 sıralarında gerçekleşen soygun, dakikalar içinde tamamlandı.

Pariste gündüz vakti silahlı soygun! 1 milyon avroluk elmaslarla kaçtılar

KALAŞNİKOVLA NÖBET TUTTU, ÜÇ KİŞİ MAĞAZAYA GİRDİ

Siyah kıyafetler giyen, kask ve yüz maskesi takan dört şüpheli motosikletlerle mağazanın önüne geldi.

Soygunculardan biri Kalaşnikov tipi tüfekle dışarıda nöbet tutarken diğer üç kişi mağazaya girerek silah zoruyla değerli mücevherleri aldı.

Paris'teki Alliance polis sendikası temsilcisi Fabien Bogais, şüphelilerin taarruz tipi tüfekler taşıdığını ve yüz binlerce euro değerindeki mücevherleri dakikalar içinde çaldığını açıkladı.

MOTOSİKLETLERLE KAYIPLARA KARIŞTILAR

Soygunun ardından dört şüpheli motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı. Fransız basınında yayımlanan görüntülerde, silahlı kişilerin mağaza önündeki hareketleri ve kaçış anları yer aldı.

İlk bilgilere göre çalınan elmas ve mücevherlerin değerinin yaklaşık 1 milyon avro olduğu öne sürüldü. Ancak kesin zarar henüz açıklanmadı.

Paris polisi, soygun sırasında silahların ateşlenmediğini ve olayda yaralanan olmadığını duyurdu.

De Beers Group sözcüsü, soruşturma süresince mağazanın kapalı kalacağını açıkladı.

Fransız polisi, kimlikleri henüz tespit edilemeyen dört şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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