Fransa’nın başkenti Paris’te hayat pahalılığı ve eğitim koşullarını protesto eden 110 bin kişinin katıldığı izinli yürüyüş olaysız sona erdi. Ancak gösterinin ardından maskeli bir grup otomobil bayisine girmeye çalıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği olaylarda, barışçıl göstericiler de çatışmanın ortasında kaldı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, sendikalar ve Sarı Yeleklilerin katılımıyla hayat pahalılığına, kamu hizmetlerindeki yetersizliklere ve eğitimdeki kötü şartlara karşı yürüyüş düzenlendi. Valiliğin izin verdiği yürüyüş, yerel saatle 14.00'ten Porte d'Italie'den başlayıp 17.00 civarında Porte de Vincennes'te son buldu.

Paris’te maskeli grup otomobil bayisine saldırdı! Polis müdahalesi var...

TAŞKINLIK ÇIKARAN GRUP OTOMOBİL BAYİSİNE SALDIRDI

110 bin kişinin katılımıyla barışçıl geçen yürüyüş, olaysız bir şekilde sona erdi. Ancak Paris polisinden yapılan açıklamada, Porte de Vincennes'te yürüyüşün sonunda bir grubun otomobil bayisine girmeye çalıştığı belirtildi.

Paris’te maskeli grup otomobil bayisine saldırdı! Polis müdahalesi var...

GÖSTERİCİLER POLİSE SALDIRDI

Güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde duruma müdahale ettiği, grubu engellediği ve bayinin korunduğu aktarıldı. Maskeli grubun polise yabancı madde fırlattığı, polisin ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı öğrenildi.

Fransız medyası, barışçıl göstericilerin kolluk kuvvetleri ve maskeli grubun arasındaki çatışmanın ortasında kaldığını aktardı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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