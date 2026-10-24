Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Paris’te maskeli grup otomobil bayisine saldırdı! Polis müdahalesi var...

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Paris’te maskeli grup otomobil bayisine saldırdı! Polis müdahalesi var...
Başlık ResmiParis’te maskeli grup otomobil bayisine saldırdı! Polis müdahalesi var...

Fransa’nın başkenti Paris’te hayat pahalılığı ve eğitim koşullarını protesto eden 110 bin kişinin katıldığı izinli yürüyüş olaysız sona erdi. Ancak gösterinin ardından maskeli bir grup otomobil bayisine girmeye çalıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği olaylarda, barışçıl göstericiler de çatışmanın ortasında kaldı.

Kaydet
|

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, sendikalar ve Sarı Yeleklilerin katılımıyla hayat pahalılığına, kamu hizmetlerindeki yetersizliklere ve eğitimdeki kötü şartlara karşı yürüyüş düzenlendi. Valiliğin izin verdiği yürüyüş, yerel saatle 14.00'ten Porte d'Italie'den başlayıp 17.00 civarında Porte de Vincennes'te son buldu.

Paris’te maskeli grup otomobil bayisine saldırdı! Polis müdahalesi var...
Başlık ResmiParis’te maskeli grup otomobil bayisine saldırdı! Polis müdahalesi var...

TAŞKINLIK ÇIKARAN GRUP OTOMOBİL BAYİSİNE SALDIRDI

110 bin kişinin katılımıyla barışçıl geçen yürüyüş, olaysız bir şekilde sona erdi. Ancak Paris polisinden yapılan açıklamada, Porte de Vincennes'te yürüyüşün sonunda bir grubun otomobil bayisine girmeye çalıştığı belirtildi.

Paris’te maskeli grup otomobil bayisine saldırdı! Polis müdahalesi var...
Başlık ResmiParis’te maskeli grup otomobil bayisine saldırdı! Polis müdahalesi var...

GÖSTERİCİLER POLİSE SALDIRDI

Güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde duruma müdahale ettiği, grubu engellediği ve bayinin korunduğu aktarıldı. Maskeli grubun polise yabancı madde fırlattığı, polisin ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı öğrenildi.
Fransız medyası, barışçıl göstericilerin kolluk kuvvetleri ve maskeli grubun arasındaki çatışmanın ortasında kaldığını aktardı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fransa yangın yeri! Her yer yağmalandı, o dükkana kimse dokunmadı
DÜNYA

Fransa yangın yeri! Her yer yağmalandı, o dükkana kimse dokunmadı
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.