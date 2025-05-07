Paris'te tarihi zirve! Macron ve Şara ne konuşacak? Detaylar belli oldu!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Avrupa'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirerek Paris'e geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Paris'e geldi. Devlet medyasının bildirdiğine göre, Şara, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Avrupa'ya ilk kez ayak bastı. Fransa'nın başkentine gelen Şara, beraberindeki heyetle birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

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MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Fransız Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un görüşme sırasında "Fransa'nın yeni bir Suriye'nin, özgür, istikrarlı, egemen ve Suriye toplumunun tüm kesimlerine saygılı bir yapının inşasına tam destek vereceği" ifade edildi.

YAPTIRIMLAR MASADA! EL ŞARA DESTEK İSTEYECEK!

Şubat ayında AB'nin enerji, ulaşım ve bankacılık yaptırımlarını geçici olarak askıya almasının ardından, El Şaraa'nın Paris ziyaretinde en önemli gündem maddelerinden biri de bu yaptırımların tamamen kaldırılması olacak. Diplomatlara göre, El Şaraa, Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımların hafifletilmesi için Macron'dan destek isteyecek.

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MACRON'UN DAVETİYLE GELDİ!

Macron, Şubat ayında El Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Paris'e davet etmişti. Fransa, "barış ve demokrasi isteyen Suriye halkına" desteğini yeniden vurgularken, Şara'nın reform taahhütleri Paris zirvesinde masaya yatırılacak.

"FRANSA YENİ SURİYE'NİN İNŞASINA DESTEK VERECEK!"

Fransız hükümeti, bu görüşmenin ardından Suriye'de yeniden yapılanma sürecine destek vereceğini duyurdu. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa, Suriye halkının barış ve istikrar içerisinde, demokratik bir gelecek inşa etmesi için üzerine düşeni yapacaktır" denildi.