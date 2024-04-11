Pasifik'teki ıssız adada 9 gün: Yapraklarla yazdıkları yazı kurtuluşları oldu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Nisan 2024 16:37 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 16:56 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

ABD'de balık tutmak için açılan 3 denizci, teknelerinin motoru bozulunca Pasifik Okyanusu'ndaki ıssız adada mahsur kaldı. Telsizlerinin pili de biten denizciler, palmiye yaprakları ile kumsala 'HELP' yazınca 9 gün sonra kurtarıldı.