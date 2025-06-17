Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 20 Haziran’da Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 20 Haziran’da Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Simonyan, bu ziyareti "tarihi" olarak nitelendirerek, "Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir lider bu düzeyde Türkiye’yi ziyaret edecek" dedi.

'TARİHİ ZİYARET' DEDİLER

Simonyan, "Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir devlet başkanı bu düzeyde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor" ifadelerini kullanarak görüşmenin önemine dikkat çekti. Ziyaretin Erdoğan ile bire bir bir görüşme formatında gerçekleşeceği de teyit edildi.

"SAVAŞ ÇIKMASIN DİYE BU ADIM ATILIYOR"

Simonyan, ziyaretin barışçıl amaç taşıdığını vurgulayarak, "Ermenistan’da yeniden bir savaş çıkmaması için hükümet somut adımlar atıyor. Tarihi ziyaret de bu adımların bir parçasıdır" dedi. Ziyaret kapsamında tüm bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN PAŞİNYAN'A KİTAP HEDİYESİ

İki lider, daha önce Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York’ta Türkevi’nde bir araya gelmişti.

New York’taki o görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a kendi kaleme aldığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabını hediye etmişti. Bu jest, iki lider arasındaki diyaloğun samimiyetini gösteren diplomatik bir mesaj olarak yorumlanmıştı.