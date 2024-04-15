Paşinyan'ın "1915" sözleri Ermeleri kızdırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarıyla ilgili sözleriyle ülkesinde tartışma konusu oldu. Paşinyan, 1. Dünya savaşı sırasında yaşanan tehcir olayları için 'soykırım' yerine 'kırım' sözlerini kullandı.

Nisa ayının gelmesiyle uluslararası kamuoyunda 1915 olayları ve sözde "Ermeni Soykırımı" iddiaları yeniden gündeme geldi. ABD ve Fransa gibi Avrupa devletleri başta olmak üzere 'soykırım' tanımlamalarıyla Türkiye'yi zor durumda bırakma çalışırken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Ermenileri kızdıracak sözler geldi. Paşiyan tehcir olayları için 'soykırım' yerine 'kırım' sözlerini kullandı.

PAŞİNYAN'DAN ERMENİLERİ KIZDIRACAK SÖZLER

Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme (Civil Contract) siyaset okulu için hazırlandığı "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sosyal Psikolojisi" konulu hitabını sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayımladı. 17. yüzyılın başında İran Şahı Abbas tarafından Ermenilerin İran'a göç ettirilmesinin halkın sosyal psikolojisi üzerinde derin etkileri olduğunu savunan Paşinyan, 1915 olaylarına değindi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleştirilen zorunlu göç 'tehcir' olayları için Paşinyan, Ermenistan'da kullanılan "soykırım" yerine "Büyük Felaket (Meds Yeghern)" ve "kırım" sözcüklerini kullandı.

Kısa sürede muhalif çevrelerden tepki alan Paşinyan'ın sözleri ülkede gündem oldu.

Paşinyan, kendisine yönelik eleştirilere henüz cevap vermedi.

1915'TE NE OLDU?

Osmanlı İmparatorluğunun 1. Dünya Savaşı'yla zayıflamasını fırsat bilen Ermeniler, 1915-1919 yılları arasında Doğu Anadolu’da isyan başlatmış, Ruslar tarafından işgal edilen Erzurum başta olmak üzere birçok bölgede katliam yaptı. Osmanlı İmparatorluğu kadın, yaşlı, çocuk demeden binlerce masumu öldüren Ermenilerin, Suriye ve Kuzey Irak bölgesine göç ettirilmesine karar verdi. Göç sırasında birçok Ermeni, açlık, susuzluk, maruziyet ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.