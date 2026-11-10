ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, hakkında başlatılan azil girişiminin ardından Pentagon'da basın toplantısı düzenledi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'nin girişimine tepki gösteren Hegseth, İran'a yönelik askeri operasyonlar hakkında konuştu.

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ABD Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'nin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması için Kongre'ye azil maddeleri sunmasının ardından gözler Pentagon'a çevrilmişti.

Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında azil girişiminden İran savaşına, ABD ordusuna yönelik suçlamalardan Başkan Donald Trump'a kadar birçok konuda konuştu.

Pentagon'da ortalık karıştı! ABD Savunma Bakanı Hegseth azline yönelik 8 maddeye meydan okudu

Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik 8 maddeyi Temsilciler Meclisine sunmuştu.

Hegseth, Kongre'den izin almadan savaşlar başlatmak, sivillerin korunmasını baltalamak ve yargı dışı infazlar gerçekleştirmek dahil olmak üzere sekiz ayrı azil suçu işlemekle suçlandı.

AZLEDİLECEK Mİ? CEVAP VERDİ

Pentagon'daki basın toplantısında azil girişimine cevap veren Hegseth, şunları söyledi:

"Bir kongre üyesinin, memnuniyetsiz ve yenilmiş bir şekilde yaptığı şey, denetim veya hesap verebilirlik değil. Bu, bir siyasi gösteri, egodan ve öfkeden beslenen kişisel bir manifestodur. Bir kişinin, Kongre'deki son günlerinde bu başkana zarar vermeye çalışması. Bu bir saçmalık, bir numaradır ve herkes bunun farkında."

Hegseth, askeri operasyonların hukuka uygun olduğunu savunarak "Hiçbir savunma bakanı, yasal askeri operasyonları yerine getirdiği için görevden uzaklaştırılmamıştır. Bizim durumumuzda ise bunlar başarılı operasyonlardır" dedi.

Pentagonda ortalık karıştı! ABD Savunma Bakanı Hegseth azline yönelik 8 maddeye meydan okudu

"YİNE BAŞARISIZ OLACAKLAR"

Trump'a yönelik geçmiş azil girişimlerini hatırlatan Hegseth, şunları dile getirdi:

"Başkan Trump'ı, mükemmel bir telefon görüşmesi yüzünden görevden uzaklaştırmaya çalıştılar. Onu görev süresinin son haftasında tekrar görevden uzaklaştırmaya çalıştılar. Her iki seferinde de başarısız oldular.

O, daha da güçlenerek geri döndü ve Amerikan halkı onu tekrar Beyaz Saray'a gönderdi.

Şimdi üçüncü kez deniyorlar, bu sefer de kabinesinin bir üyesi hakkında. Yine başarısız olacaklar.

Ve eğer Başkan Trump'ın yanında yer almak beni bu grubun içinde konumlandırıyorsa, haftanın her günü bu grubu tercih ederim."

TRUMP'IN KARARLARINI SAVUNDU

Basın toplantısında Trump yönetiminin askeri kararlarına ilişkin soruları da yanıtlayan Hegseth, Başkan Yardımcısı'nın süreçte önemli rol oynadığını kaydetti:

"Başkan Yardımcısı, bu sürecin her aşamasında ekibin kritik bir üyesiydi. Bakanlığımıza ve şahsen bana sağladığı bütün katkılar için kendisine minnettarız. Bundan sonra bütün bu dersleri çıkarıp uygulayacağız"

Trump'ın geçmişteki operasyonları yeniden yapıp yapmayacaklarına ilişkin sözlerini de hatırlatan Hegseth, "Başkan, 'Bütün bunları yeniden yapmak zorunda kalsaydım tekrar yapar mıydık?' dediğinde ona katılıyorum. Kesinlikle yapardık" ifadelerini kullandı.

KONGRE İLE GÖRÜŞMELERİ SORULDU

Bir gazeteci, Hegseth'e azil girişimini engellemek için Kongre'deki müttefikleriyle telefon görüşmeleri yapıp yapmadığını sordu.

Hegseth, soruya verdiği cevapta Stephen Miller ile birçok konuda görüştüğünü, Miller'ın yeni görevinde yoğun olduğunu ve özellikle birlikte çalışacakları alanları ele almak üzere yakında kendisiyle görüşmeyi beklediğini söyledi.

Hegseth, Kongre ile ilişkilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Neyse ki insanların yanlış anladığı şeyin, kurduğumuz ortaklığın ve yürüttüğümüz çalışmaların derinliği olduğunu düşünüyorum" dedi.

"DÜŞMANLARIMIZA YANLIŞ MESAJ VERİYOR"

Azil girişiminin ABD'nin rakipleri tarafından kullanılabileceğini savunan Hegseth, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararın aslında ne yaptığını net bir şekilde belirtelim.

Bu karar, düşmanlarımıza, yani İran'a, uyuşturucu kartellerine ve bizi izleyen her rakibe, Amerika Birleşik Devletleri'nin, yasal askeri operasyonları başarıyla yürüten kendi askerlerini ve kendi sivil liderliğini cezalandıracağını söylüyor."

Pentagon'da ortalık karıştı! ABD Savunma Bakanı Hegseth azline yönelik 8 maddeye meydan okudu

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAK"

İran'a yönelik askeri operasyonları savunan Hegseth, "Tahran'daki radikal İslamcılar asla, hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmayacaklar" dedi.

Hegseth, İran savaşına ilişkin değerlendirmesinde ise "Tarih, İran savaşı hakkında şu anda yaygın olarak kabul edilen görüşlerden çok farklı bir şekilde değerlendirme yapacaktır. Biz bu savaşı başlatmadık. İran, 47 yıl önce başlattı" ifadelerini kullandı.

Hegseth, Vietnam ve Kore savaşlarındaki Amerikan kayıplarına değinerek "Epic Fury" adı verilen operasyonun bu savaşlarla karşılaştırılamayacağını da öne sürdü.

"SİVİL HEDEFLERE SALDIRDIĞIMIZ İDDİASI YALAN"

ABD ordusunun sivil hedeflere saldırdığı yönündeki suçlamaları reddeden Hegseth, "Amerikan ordusunun sivil hedeflere yönelik saldırılar yaptığı iddiası bir yalandır. Sivil halka yönelik saldırılar düzenleyen tek kişiler, bizim avladığımız teröristlerdir" diye konuştu.

"ÖNCE BENİ GEÇMELERİ GEREKECEK"

Hegseth, askeri operasyonların sorumluluğunu üstlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu operasyonların her birini destekliyorum. Onları gerçekleştirmekten gurur duydum ve yarın da aynı şeyi yapardım."

Azil girişiminin askeri personeli de hedef alabilecek bir sürecin başlangıcı olduğuna değinen Hegseth, "Bugün bakanı mahkemeye çıkarın, yarın da o emirleri yerine getiren erkekleri ve kadınları. Eğer savaşçılara karşı gelmek istiyorlarsa, öncelikle beni geçmeleri gerekecek" dedi.

TRUMP'TAN HEGSETH'E DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump da Hegseth'e yönelik azil girişimine karşı çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'yi "tam bir kaybeden" olarak nitelendirdi.

Hegseth'in ABD'nin en başarılı askeri yetkililerinden biri olduğunu savunan Trump, "Pete Hegseth'in azledilmek yerine övülmesi gerekiyor. Kongre, Pete'in arkasında durun" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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