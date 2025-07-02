Pentagon'dan İran itirafı! "Nükleer programlarını en az 2 yıl geriye götürdük"

ABD, 12 gün süren İran-İsrail savaşı sırasında, İran'ın nükleer tesislerine yönelik B-2 bombardıman uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Pentagon'dan, Orta Doğu ülkesinin nükleer programına ilişkin açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Parnell, "Büyük olasılıkla iki yıla yakın bir gerilemeden söz ediyoruz, programlarını bu ölçüde sekteye uğrattık" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin son hava saldırılarının İran’ın nükleer programını bir ila iki yıl geriye götürdüğünü söyledi.

"İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINI GERİYE GÖTÜRDÜK"

Parnell, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Büyük olasılıkla iki yıla yakın bir gerilemeden söz ediyoruz, programlarını bu ölçüde sekteye uğrattık” ifadelerini kullandı. Pentagon’un İran’daki üç önemli nükleer tesise yönelik hasar değerlendirmesinin ise “değişmediğini” belirtti.

Saldırılar kapsamında, ABD'nin 22 Haziran’da Fordo nükleer tesisine altı adet sığınak delici bomba bıraktığı, ayrıca Natanz ve İsfahan’daki iki tesise denizaltılardan fırlatılan onlarca seyir füzesiyle saldırı düzenlediği aktarıldı. Parnell, söz konusu nükleer tesislerin “tamamen imha edildiğini” vurguladı.

ABD ile İran arasında nükleer program konusunda yürütülen görüşmelerin altıncı turunun 15 Haziran’da yapılması planlanıyordu. Ancak İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik askeri, nükleer ve sivil hedeflere düzenlediği hava saldırıları süreci sekteye uğrattı.

İsrail ve İran arasında 12 gün süren çatışmalar, 24 Haziran’da ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle sona ermişti.