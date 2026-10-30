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Fransa'da pes dedirten olay! Denizaltını çaldılar, yetmedi internette satışa koydular

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Fransa'da pes dedirten olay! Denizaltını çaldılar, yetmedi internette satışa koydular
Başlık ResmiFransada pes dedirten olay! Denizaltını çaldılar, yetmedi internette satışa koydular

Fransa'da bir dalış mağazasından çalınan sarı renkli dekoratif denizaltı, ikinci el satış platformunda 100 euroya (yaklaşık 5600 TL) satışa çıkarıldı. Denizaltının sahibi ilanı fark ederek polise ihbarda bulunurken, ekipler internet üzerinden yürüttükleri takip sonucunda değeri birkaç bin euro olan denizaltını buldu. Olayla bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

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|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Fransa'nın Ain bölgesinde yaşanan ilginç hırsızlık olayı, çalınan bir denizaltının internet üzerinden satışa çıkarılmasıyla ortaya çıktı. Ferney-Voltaire kasabasında bulunan eski bir dalış kulübünden ekim ayında çalınan sarı renkli denizaltı, bir süre sonra ikinci el eşya platformunda 100 euro (yaklaşık 5600 TL) karşılığında satışa sunuldu.

İLANI GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Dekorasyon amacıyla kullanılan denizaltının sahibi, internetteki ilanı görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Besançon polisi, satış ilanındaki bilgilerden yola çıkarak denizaltının izini sürmeye başladı. L'Est Républicain gazetesinin haberine göre, Mülkiyet Suçları Birimi (BAB) ekipleri yürüttükleri araştırma sonucunda çalıntı denizaltının bulunduğu yeri tespit etti. Değeri birkaç bin euro olduğu belirtilen denizaltı, açık bir alanda ele geçirildi.

Fransa'da pes dedirten olay! Denizaltını çaldılar, yetmedi internette satışa koydular
Başlık ResmiFransa'da pes dedirten olay! Denizaltını çaldılar, yetmedi internette satışa koydular

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için gizli bir gözetleme operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında 27 ve 47 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı.

Çalınmasının ardından internet üzerinden değerinin çok altında bir fiyata satılmaya çalışılan denizaltı, polis tarafından teslim alındı. Yetkililerin, denizaltının sahibine teslim edilmesi için gerekli sürecin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

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