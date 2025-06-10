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Pes dedirten olay! Yapay zekayla müstehcen fotoğraf oluşturup tehdit yağdırdılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pes dedirten olay! Yapay zekayla müstehcen fotoğraf oluşturup tehdit yağdırdılar
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kentucky eyaletinde, bir grup dolandırıcı, Elijah Heacock isimli gencin müstehcen fotoğraflarını yapay zeka kullanarak oluşturdu. Dolandırıcılar, istedikleri parayı vermezse fotoğrafları ailesine göndereceğini belirtirken, 16 yaşındaki Heacock bu durumla baş edemeyip intihar etti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kan donduran olay, ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşandı. Bir grup dolandırıcı,  Elijah Heacock isimli gence ait fotoğrafları, yapay zekayı kullanarak müstehcen fotoğraflara dönüştürdü.

''BU PARAYI VERMEZSEN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞACAĞIZ''

Geçtiğimiz şubat ayında Heacock, kendisinin müstehcen fotoğraflarının bulunduğu bir mesaj aldı. 3 bin dolar (yaklaşık 117 bin TL) vermezse görüntülerin ailesi ile paylaşılacağını söyleyen dolandırıcılar gence korkunç bir şantaj yaptı.

Pes dedirten olay! Yapay zekayla müstehcen fotoğraf oluşturup tehdit yağdırdılar - 1. Resim

İNTİHAR ETTİ

16 yaşındaki genç gelen tehdit mesajlarına dayanamayarak 28 Şubat tarihinde bir hastanede kendisine silahla ateş ederek intihar etti.Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Heacock olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, FBI’ın da inceleme sürecine dahil olması gerektiğini belirtti.

Eli Heacock'un babası John Burnett, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Cinsel şantaj hakkında veya bunun nasıl işlediği hakkında hiçbir şey bilmiyorduk." dedi.

''FOTOĞRAFLARIN GERÇEK OLMASINA İHTİYAÇLARI YOK''

Burnett, "Çocuklarımızın peşinde olan insanlar iyi organize olmuş durumdalar. İyi finanse ediliyorlar ve amansızlar. Fotoğrafların gerçek olmasına ihtiyaçları yok, istedikleri her şeyi üretebiliyorlar ve sonra bunu çocuğu şantaj yapmak için kullanıyorlar." İfadelerinde bulundu.

Anne Shannon Heacock ise yaptığı açıklamada, dolandırıcının talep ettiği paranın bir kısmını Elijah'ın gönderdiğini gösteren mesajlar bulduğunu, dolandırıcının ise "Bu yeterli değil" diye cevap verdiğini söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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