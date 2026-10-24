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Peş peşe 6,9 ve 6,3 ile sarsıldı, Tsunami uyarısı geldi: Bölge ülkeleri alarmda

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Peş peşe 6,9 ve 6,3 ile sarsıldı, Tsunami uyarısı geldi: Bölge ülkeleri alarmda
Başlık ResmiPeş peşe 6,9 ve 6,3 ile sarsıldı, Tsunami uyarısı geldi: Bölge ülkeleri alarmda

Pasifik Okyanusu'ndaki Vanuatu açıklarında 6,9 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremlerin sığ derinliklerde gerçekleştiğini açıklarken, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) merkez üssünün 300 kilometre çevresindeki kıyılar için tehlikeli tsunami dalgaları uyarısında bulundu.

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Pasifik Okyanusu'nda bulunan Vanuatu takımadaları, peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremle sarsıldı.

Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Depremlerin ardından kıyı bölgelerinde tsunami tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Peş peşe 6,9 ve 6,3 ile sarsıldı, Tsunami uyarısı geldi: Bölge ülkeleri alarmda
Başlık ResmiPeş peşe 6,9 ve 6,3 ile sarsıldı, Tsunami uyarısı geldi: Bölge ülkeleri alarmda

İLK ÖLÇÜM 7,2 OLARAK AÇIKLANDI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), ilk ölçümlerde 7,2 olarak hesaplanan deprem büyüklüğünün daha sonra 6,9 olarak güncellendiğini açıkladı.

Depremler, Vanuatu takımadalarını çevreleyen sularda sığ derinliklerde meydana geldi.

USGS verilerine göre depremin merkez üssü, Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeybatısında yer aldı.

300 KİLOMETRELİK ALANDA TSUNAMİ UYARISI

Hawaii merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), depremlerin ardından tsunami uyarısı yayımladı.

Merkez, depremin merkez üssünden itibaren 300 kilometre mesafedeki kıyı şeritlerinde tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceği konusunda uyardı.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ ÜZERİNDE BULUNUYOR

Vanuatu, dünyanın en yoğun deprem ve volkanik faaliyetlerinin yaşandığı bölgelerden biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.

Doğu Asya, Güneydoğu Asya ve Pasifik Okyanusu çevresine uzanan bu kuşakta sık sık şiddetli depremler meydana geliyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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