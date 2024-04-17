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PKK ile İsrail’in soykırım ittifakı! Teröristler, Gazze’de katillerle kol kola

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PKK ile İsrail’in soykırım ittifakı! Teröristler, Gazze’de katillerle kol kola

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’e destek için Gazze’ye gelen PKK’lı teröristlerin, Han Yunus’taki Filistinlilerin evlerine örgüt propagandası yapan ifadeler yazdığı ortaya çıktı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Terör örgütü PKK’nın Gazze’de 30 binden fazla sivilin katliamına ortak olduğu tescillendi. İsrail askerlerinin işgal ettiği ve daha sonra çekildiği Han Yunus’ta bir evin duvarlarında, “Sıra Afrin’de” ile “Özgür Kürdistan” gibi yazıların yer aldığı video ortaya çıktı. Gazzelilerin evlerine terör örgütü bayraklarını kazıyan PKK’nın, hem Irak hem de Suriye’den götürdüğü teröristlerle kendi adına tabur kurduğu rapor ediliyor. Filistin kaynakları, PKK’lıların çok sayıda kamp, okul ve ev baskınına katıldığını, toplu katliam ile yağma faaliyetlerinde ön safta yer aldığı bilgisini paylaştı.

PKK ile İsrail’in soykırım ittifakı! Teröristler, Gazze’de katillerle kol kola - 1. Resim

SAHTE KİMLİKLE GÖTÜRÜLDÜLER

Türkiye gazetesi, soykırımın ilk günlerinde PKK’lı teröristlerin para karşılığında katliam için Gazze’ye taşındığını dünyaya duyurmuştu. MOSSAD ajanlarının Erbil, Süleymaniye, Sincar, Menbiç, Rakka ve Halep’ten seçilen, meskûn mahal saldırılarına katılmış teröristleri özellikle tercih ettiğini; sonrasında sahte kimliklerle İsrail’e görüldüğünü kamuoyu ilk kez gazetemizden öğrenmişti. Aynı kapsamda Avrupa’dan da terörist sevkiyatı yapıldığı, PKK ile birlikte 10’u aşkın terör örgütünün Gazze’deki katliamda İsrail’le aktif rol aldığı belirlenmişti. 

PKK ile İsrail’in soykırım ittifakı! Teröristler, Gazze’de katillerle kol kola - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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