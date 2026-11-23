Polonya'da 20 Kasım'da düşen 3 cismin Rusya'ya ait Kh-101 seyir füzeleri olduğu belirlendi. Füze kalıntılarının Moskova yakınlarında üretildiği tespit edildi.

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Polonya'da 20 Kasım'da hava sahası ihlali sonrası ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğu ortaya çıktı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Nowy Lipowiec, Rudnik ve Molodycz yerleşim yerlerinde füze parçalarının bulunduğu bildirildi.

Askeri teknoloji ve silah uzmanlarının katılımıyla olay yerlerinde gerçekleştirilen incelemeler ve ilk değerlendirmeler sonucunda kalıntıların Rusya'ya ait Kh-101 tipi seyir füzelerinden kaldığı tespit edildi.

İncelemelerde, füzelerin Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Dubna kentinde, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde üretildiği belirlendi.

Nowy Lipowiec'te delil toplama ve olay yeri inceleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, Rudnik'teki adli ve teknik incelemeleri de bitirdi. Molodycz'taki çalışmalar ise arazi koşulları ve havanın kararması nedeniyle tamamlanamadı. Ekiplerin buradaki incelemelere 23 Kasım sabahı devam edeceği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin, incelemeler tamamlanana kadar olay yerini gece boyunca çevreleyerek dışarıdan erişime kapalı tutacağı belirtildi. Ele geçirilen füze parçalarının uzmanlar tarafından ayrıntılı şekilde inceleneceği kaydedildi.

POLONYA HAVA SAHASININ İHLAL EDİLMESİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında 20 Kasım'da Polonya hava sahasına giren 3 cismin ülke topraklarına düştüğü açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya hava sahasının ihlal edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirmiş, olay üzerine NATO savaş uçaklarının havalandırıldığını bildirmişti. Rutte ayrıca müttefiklerin caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi sürdüreceğini belirtmişti.

Rutte, 21 Kasım'da Polonya'nın başkenti Varşova'ya gerçekleştirdiği ziyarette de NATO'nun Polonya topraklarının her santimetresini savunacağını ifade etmişti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise ülke hava sahasını ihlal ederek topraklarına düşen 3 cismin Rusya kaynaklı olduğunu kesin olarak bildiklerini açıklamış, olayın kasıtlı bir provokasyon olabileceğini söylemişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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