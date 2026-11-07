Polonya'nın Krakow kentinde bir kişi, aracıyla girdiği tarihi meydanda çevreye rastgele ateş açtı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 12'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar arasında polis memurlarının da bulunduğu saldırının ardından şüpheli vurularak gözaltına alındı.

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Polonya'nın Krakow kentindeki tarihi Ana Meydan'da (Rynek Główny) bir kişi, çevreye rastgele ateş açtı.

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 12'den fazla kişi yaralandı.

Polonya'da 5 kişinin öldüğü saldırıda yeni gelişme! Kahraman polis faciayı önledi

POLİS SALDIRGANI VURARAK YAKALADI

Malopolska polisi, saldırganın Slawkowska Caddesi yönünden meydana geldiğini duyurdu.

Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında vurulan iki şüpheli gözaltına alındı ve tedavi için hastaneye sevk edildi.

Bir görgü tanığı, saldırının aşırı sağcı grupların gösteri düzenlediği bölgede meydana geldiğini söyledi.

Polonya'da 5 kişinin öldüğü saldırıda yeni gelişme! Kahraman polis faciayı önledi

Yaralılar arasında polis memurlarının da bulunduğu açıklandı.

TARİHİ MEYDANA HELİKOPTER İNDİ

Silah seslerinin ardından Meryem Ana Kilisesi çevresine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Bölgedeki yaralılara müdahale etmek üzere hava ambulansı helikopteri de meydana iniş yaptı.

Polonya'da 5 kişinin öldüğü saldırıda yeni gelişme! Kahraman polis faciayı önledi

Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlerden operasyonun sürdüğü meydana yaklaşmamalarını istedi.

BAŞBAKAN TUSK'TAN İLK AÇIKLAMA

Polonya Başbakanı Donald Tusk, saldırının ardından yaptığı açıklamada polisin olayın nedenini ve bütün koşullarını araştırdığını duyurdu.

SALDIRIDA TERÖR ŞÜPHESİ!

Ayrıca Polonya Başbakanı Tusk, düzenlenen silahlı saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz da "Krakow'daki Ana Meydan'da yaşanan trajik silahlı saldırı hepimiz için, özellikle de Krakow ve Małopolska sakinleri için çok zor bir dönem. İçişleri Bakanı, ilgili yetkililer ve tüm güvenlik birimleriyle sürekli temas halindeyim. Olayın tüm ayrıntıları ve nedenleri titizlikle araştırılacak. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.

POLİS BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Saldırganın Polonya ordusunun kullandığı kamuflaj desenine sahip kıyafet, kask ve çelik yelek giydiği öne sürüldü.

İlk değerlendirmelere göre saldırıda optik nişangahla donatılmış, Haenel CR serisi bir karabina veya AR-15 platformunu temel alan bir tüfek kullanılmış olabileceği aktarıldı.

Saldırgana tek başına müdahale eden bir polis memuru, kendi hayatını tehlikeye atarak saldırıyı durdurdu.

KRAKOW'UN GİRİŞLERİNDE KONTROL NOKTALARI GÜNDEMDE

Saldırının ardından Krakow'un tarihi merkezinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Polonya'da 5 kişinin öldüğü saldırıda yeni gelişme! Kahraman polis faciayı önledi

SALDIRGANIN YÜZÜNÜ GÖSTEREN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polonya'nın Krakow kentinde 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, saldırganın yüzünün bir bölümünü gösterdiği öne sürülen görüntüler ortaya çıktı.

Polonya'da 5 kişinin öldüğü saldırıda yeni gelişme! Kahraman polis faciayı önledi

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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