Polonya'nın Krakow kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Türkiye'den taziye mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak Polonya halkına başsağlığı diledi. Saldırıda 16 kişi yaralanırken, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ülkede iki günlük ulusal yas ilan etti. Saldırganın evinde ise 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

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Polonya'nın Krakow kentinde 7 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Ülkede iki günlük ulusal yas ilan edilirken Türkiye'den de saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, "Polonya'nın Krakow şehrinde dün (7 Kasım) gerçekleştirilen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Polonya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk açıklama! Ülkede 2 günlük yas ilan edildi

Polonya'nın Krakow kentinde 7 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Ülkede iki günlük ulusal yas ilan edilirken Türkiye'den de saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, "Polonya'nın Krakow şehrinde dün (7 Kasım) gerçekleştirilen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Polonya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Krakow'daki terör saldırısının ardından 8 ve 9 Kasım tarihlerinde ülke genelinde ulusal yas ilan eden kararnameyi imzaladı.

Polonya basınında yer alan bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Ölenlerden 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğu açıklandı.

Hayatını kaybedenler arasında bir İngiltere vatandaşının da bulunduğu öğrenildi.

Polonyadaki terör saldırısına Türkiyeden ilk açıklama! Ülkede 2 günlük yas ilan edildi

SALDIRIDA 16 KİŞİ YARALANDI

Krakow'un en kalabalık noktalarından biri olan Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, çevredeki insanlara ateş açtı.

Polonya polisinin açıklamasına göre saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında İngiltere, Portekiz, Rusya, Almanya ve Avusturya vatandaşlarının da bulunduğu açıklandı.

Saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle vurularak yakalandı.

Polonyadaki terör saldırısına Türkiyeden ilk açıklama! Ülkede 2 günlük yas ilan edildi

SALDIRGANIN EVİNDE 3 CESET BULUNDU

Polonya polisi, saldırının ardından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Polis Genel Komutanlığı Sözcüsü Andrzej Fijołek, saldırganın evinde 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin saldırganın 53 yaşındaki babası, 52 yaşındaki annesi ve 20 yaşındaki kız kardeşi olduğu tespit edildi.

Fijołek, cesetlerde kurşun yaraları bulunduğunu ve üç kişinin vurularak öldürülmüş olabileceğini söyledi.

BAŞBAKAN TUSK: TERÖR SALDIRISI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Krakow'da yaşananları terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Tusk, Polonya'nın daha önce bu ölçekte bir terör eylemiyle karşılaşmadığını söyledi.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwiński ise saldırganın aşırı sağcı ideolojilere ilgi duyduğuna ilişkin bulgular bulunduğunu açıkladı.

Saldırının nedeni ve tüm bağlantıları hakkında soruşturma sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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