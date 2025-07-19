Popüler kahve markasında zehirli madde tespit edildi! Binlerce ürün toplatılıyor

Kaynak: Dış Haberler 19 Temmuz 2025 16:35 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 16:42 - Güncelleme:

Kahve, Gabon, Market, Haber

Fransa'da satılan ve Nespresso makineleriyle uyumlu olan popüler kahve kapsüllerinde sağlığı tehdit eden zehirli bir maddeye rastlandı. Mikotoksinle kontamine olduğu belirlenen ürünler için "hemen tüketmeyi bırakın" uyarısı yapıldı. Aldi mağazaları, kapsülleri acil olarak raflardan çekti.

Fransa'da satılan popüler kahve kapsülleri mikotoksin ile kontamine çıktı. Yüz binlerce evde tüketilen bu kapsüller, zehir saçıyor! Aldi mağazaları ürünleri acil geri çağırdı. İlgili Haber Türk kahvesi bağımlılarına uzmanından kritik uyarı! "İçtiğiniz saate dikkat edin" NESPRESSO MAKİNELERİNE UYUMLU KAPSÜLLER RİSK ALTINDA Fransa genelindeki Aldi mağazalarında satılan ve Nespresso kahve makineleriyle uyumlu olan Barissimo marka kahve kapsülleri, ciddi bir sağlık tehdidi nedeniyle geri çağrıldı. Rappel Conso'nun duyurusuna göre ürünlerde, mikroskobik mantarların ürettiği zehirli bir madde olan mikotoksin tespit edildi. Yetkililer, bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ve satın alındıkları mağazaya derhal iade edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. HANGİ ÜRÜNLER TEHLİKEDE? Geri çağrılan ürünler arasında yer alan iki grup kapsül şunlar: Güçlü espresso (100 kapsüllük kutular): C0404425, C0404525, C0404825, C0404925, C0405025, C0405125 partileri. Barkod: 2006050119707. Son tüketim tarihleri: 13/02/2027 - 20/02/2027. Klasik espresso (100 kapsüllük kutular): C0403525, C0403625, C0403825, C0404125, C0404225, C0404325 partileri. Barkod: 2006050119684. Son tüketim tarihleri: 04/02/2027 - 12/02/2027. Söz konusu ürünler, 11 Mart ile 16 Temmuz 2025 tarihleri arasında Aldi mağazalarında satıldı. GERİ ÇAĞIRMA DEĞİL, ZEHİR ALARMI!' Gıda güvenliği uzmanları, özellikle Okratoksin A adı verilen mikotoksinin uzun süreli ve yüksek miktarda tüketilmesinin ciddi sağlık riskleri doğurabileceğine değindi.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık