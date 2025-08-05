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Portekiz'de yangın alarmı! Biri bitmeden diğeri başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Orman Yangını, Portekiz, Avrupa, Sıcak Hava Dalgası, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Portekiz'de orman yangınları büyüyor. 2 gündür alarm durumunda olan ülkede, şu anda 4 noktada devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Aşırı sıcak hava dalgası özellikle Akdeniz ülkelerini vurdu. Türkiye de dahil olmak üzere İspanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde sıcağın etkisiyle orman yangınları arttı.

İki gündür alarm durumunda olan Portekiz'de çalışmalar sürüyor. Son açıklamalara göre; ülkenin kuzeyinde Vila Real ve Mondim de Basto bölgeleri başta olmak üzere 4 noktada aktif büyük yangın bulunuyor.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE

Yerel yönetim yetkilileri, ülkenin kuzeyinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için 800'den fazla kişinin çalıştığını, karadan 282 aracın ve havadan 9 uçağın destek verdiği duyurdu.

En büyük yangının sürdüğü Vila Real'de 522 itfaiye görevlisi yangın söndürme çalışmalarına katılırken, Letonya'daki Özel Birlik ekibinden 16 kişilik bir grubun destek vermek için bölgeye geldiği bildirildi.

Yetkililer, hafta sonundan bu yana sahada olan itfaiyecilerin bitkin durumda olduğunu belirterek, hükümete takviye kuvvet göndermesi çağrısında bulunuyor.

Portekiz hükümeti, yeni sıcak hava dalgasından dolayı 7 Ağustos'a kadar alarm durumu ilan etmişti.

İSPANYA'DA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Diğer yandan aşırı sıcaklar Portekiz'in komşusu İspanya'yı da olumsuz etkiliyor. İspanya genelinde 42 dereceyi bulan aşırı sıcaklardan dolayı orta seviye olan "turuncu alarm" durumuna geçildi.

Ülkenin güneyindeki Badajoz kentinde, 85 yaşındaki bir adamın sıcakların etkisiyle güneş çarpmasından hayatını kaybettiği duyuruldu.

İspanya'da orman yangınları kontrol altına alınsa da İçişleri Bakanlığı "anormal sıcaklıklardan yeni orman yangını riskinin çok yüksek olduğu" uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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