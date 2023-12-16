Prens Harry, ‘telefon dinleme’ davasını kazandı! İşte alacağı tazminat…

16 Aralık 2023 13:33 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 13:34

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Daily Mirror gazetesinin sahibi Mirror Group Newspapers’ın (MGN) İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin telefonlarını dinlediğine ve yasa dışı yollarla özel bilgi topladığına hükmederek 140 bin 600 sterlin tazminat ödemesine hükmetti.

YASA DIŞI YOLLARLA BİLGİ TOPLANMIŞ

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin Daily Mirror gazetesinin sahibi Mirror Group Newspapers’a (MGN) açtığı davada karar çıktı. İngiltere Yüksek Mahkemesinde dün yapılan duruşmada, MGN’nin Prens Harry'nin telefonunu dinlediğine ve kişisel bilgilerini elde ettiğine, 33 haberinden 15'ini yasa dışı yollarla bilgi toplayarak hazırladığına hükmedildi. Yargıç Timothy Fancourt, 386 sayfalık kararında 2 MGN yöneticisinin telefon dinlemesinden haberdar olduğunu ve durumu örtbas ettiğini belirtti. Fancourt, "Olanları görmezden geldiler ve gizlediler. Bu yasa dışı faaliyet durdurulmuş olsaydı Prens Harry’nin özel bilgilerinin kötüye kullanılması çok daha erken önlenmiş olacaktı" ifadelerini kullandı.

MGN’nin Prens Harry’e 140 bin 600 sterlin tazminat ödemesine karar verildi.

DİĞER HABER KURULUŞLARI İÇİN ‘UYARI NİTELİĞİNDE’

Duruşmanın ardından açıklama yapan Prens Harry, “Bugün hakikat ve hesap verebilirlik için harika bir gün” ifadelerini kullanarak, mahkemenin kararının benzer yöntemleri kullanan diğer haber kuruluşları için “uyarı niteliğinde” olduğunu ifade etti. Prens Harry, “Bana ejderhaları öldürmenin beni yakacağı söylendi. Ancak bugünkü zafer, özgür ve dürüst bir basın için gerekeni yapmanın önemi göz önüne alındığında ödenmeye değer bir bedel. Görevimiz devam ediyor” dedi.

130 YIL SONRA İLK

Prens Harry, 1996-2010 yılları arasında yayınlanan yaklaşık 140 gazete makalesinin yasa dışı yollarla elde edilen bilgiler içerdiğini ve bunlardan 33'ünün Yüksek Mahkeme’de incelenmesini talep etmişti. Prens Harry, Daily Mirror gazetesinin sahibi Mirror Group Newspapers'a (MGN) açtığı dava kapsamında 6 Haziran’da tanık sıfatıyla hakim karşısına çıkmış, 1891'de Edward VII'den bu yana bir mahkemede ifade veren ilk kıdemli kraliyet üyesi olmuştu.